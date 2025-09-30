CotaçõesSeções
RJF-PB
RJF-PB: Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin

25.15 USD 0.05 (0.20%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do RJF-PB para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.12 e o mais alto foi 25.15.

Veja a dinâmica do par de moedas Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de RJF-PB hoje?

Hoje Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin (RJF-PB) está avaliado em 25.15. O instrumento é negociado dentro de 0.20%, o fechamento de ontem foi 25.10, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RJF-PB em tempo real.

As ações de Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin pagam dividendos?

Atualmente Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin está avaliado em 25.15. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.59% e USD. Monitore os movimentos de RJF-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de RJF-PB?

Você pode comprar ações de Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin (RJF-PB) pelo preço atual 25.15. Ordens geralmente são executadas perto de 25.15 ou 25.45, enquanto 3 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RJF-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de RJF-PB?

Investir em Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin envolve considerar a faixa anual 25.01 - 25.62 e o preço atual 25.15. Muitos comparam -0.98% e -0.59% antes de enviar ordens em 25.15 ou 25.45. Estude as mudanças diárias de preço de RJF-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações RAYMOND JAMES FINANCIAL INC?

O maior preço de RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (RJF-PB) no último ano foi 25.62. As ações oscilaram bastante dentro de 25.01 - 25.62, e a comparação com 25.10 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações RAYMOND JAMES FINANCIAL INC?

O menor preço de RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (RJF-PB) no ano foi 25.01. A comparação com o preço atual 25.15 e 25.01 - 25.62 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RJF-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de RJF-PB?

No passado Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.10 e -0.59% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.12 25.15
Faixa anual
25.01 25.62
Fechamento anterior
25.10
Open
25.15
Bid
25.15
Ask
25.45
Low
25.12
High
25.15
Volume
3
Mudança diária
0.20%
Mudança mensal
-0.98%
Mudança de 6 meses
-0.59%
Mudança anual
-0.59%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4