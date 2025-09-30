- Visão do mercado
RJF-PB: Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin
A taxa do RJF-PB para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.12 e o mais alto foi 25.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RJF-PB hoje?
Hoje Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin (RJF-PB) está avaliado em 25.15. O instrumento é negociado dentro de 0.20%, o fechamento de ontem foi 25.10, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RJF-PB em tempo real.
As ações de Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin pagam dividendos?
Atualmente Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin está avaliado em 25.15. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.59% e USD. Monitore os movimentos de RJF-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RJF-PB?
Você pode comprar ações de Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin (RJF-PB) pelo preço atual 25.15. Ordens geralmente são executadas perto de 25.15 ou 25.45, enquanto 3 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RJF-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RJF-PB?
Investir em Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin envolve considerar a faixa anual 25.01 - 25.62 e o preço atual 25.15. Muitos comparam -0.98% e -0.59% antes de enviar ordens em 25.15 ou 25.45. Estude as mudanças diárias de preço de RJF-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações RAYMOND JAMES FINANCIAL INC?
O maior preço de RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (RJF-PB) no último ano foi 25.62. As ações oscilaram bastante dentro de 25.01 - 25.62, e a comparação com 25.10 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações RAYMOND JAMES FINANCIAL INC?
O menor preço de RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (RJF-PB) no ano foi 25.01. A comparação com o preço atual 25.15 e 25.01 - 25.62 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RJF-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RJF-PB?
No passado Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.10 e -0.59% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.10
- Open
- 25.15
- Bid
- 25.15
- Ask
- 25.45
- Low
- 25.12
- High
- 25.15
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.20%
- Mudança mensal
- -0.98%
- Mudança de 6 meses
- -0.59%
- Mudança anual
- -0.59%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4