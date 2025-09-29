- Обзор рынка
RJF-PB: Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin
Курс RJF-PB за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.12, а максимальная — 25.15.
Следите за динамикой Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RJF-PB сегодня?
Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin (RJF-PB) сегодня оценивается на уровне 25.15. Инструмент торгуется в пределах 0.20%, вчерашнее закрытие составило 25.10, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RJF-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin?
Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin в настоящее время оценивается в 25.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.59% и USD. Отслеживайте движения RJF-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции RJF-PB?
Вы можете купить акции Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin (RJF-PB) по текущей цене 25.15. Ордера обычно размещаются около 25.15 или 25.45, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RJF-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RJF-PB?
Инвестирование в Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin предполагает учет годового диапазона 25.01 - 25.62 и текущей цены 25.15. Многие сравнивают -0.98% и -0.59% перед размещением ордеров на 25.15 или 25.45. Изучайте ежедневные изменения цены RJF-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции RAYMOND JAMES FINANCIAL INC?
Самая высокая цена RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (RJF-PB) за последний год составила 25.62. Акции заметно колебались в пределах 25.01 - 25.62, сравнение с 25.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции RAYMOND JAMES FINANCIAL INC?
Самая низкая цена RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (RJF-PB) за год составила 25.01. Сравнение с текущими 25.15 и 25.01 - 25.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RJF-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RJF-PB?
В прошлом Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.10 и -0.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.10
- Open
- 25.15
- Bid
- 25.15
- Ask
- 25.45
- Low
- 25.12
- High
- 25.15
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- -0.98%
- 6-месячное изменение
- -0.59%
- Годовое изменение
- -0.59%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%