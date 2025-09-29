КотировкиРазделы
RJF-PB: Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin

25.15 USD 0.05 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RJF-PB за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.12, а максимальная — 25.15.

Следите за динамикой Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RJF-PB сегодня?

Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin (RJF-PB) сегодня оценивается на уровне 25.15. Инструмент торгуется в пределах 0.20%, вчерашнее закрытие составило 25.10, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RJF-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin?

Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin в настоящее время оценивается в 25.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.59% и USD. Отслеживайте движения RJF-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции RJF-PB?

Вы можете купить акции Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin (RJF-PB) по текущей цене 25.15. Ордера обычно размещаются около 25.15 или 25.45, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RJF-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RJF-PB?

Инвестирование в Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin предполагает учет годового диапазона 25.01 - 25.62 и текущей цены 25.15. Многие сравнивают -0.98% и -0.59% перед размещением ордеров на 25.15 или 25.45. Изучайте ежедневные изменения цены RJF-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции RAYMOND JAMES FINANCIAL INC?

Самая высокая цена RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (RJF-PB) за последний год составила 25.62. Акции заметно колебались в пределах 25.01 - 25.62, сравнение с 25.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции RAYMOND JAMES FINANCIAL INC?

Самая низкая цена RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (RJF-PB) за год составила 25.01. Сравнение с текущими 25.15 и 25.01 - 25.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RJF-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RJF-PB?

В прошлом Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.10 и -0.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.12 25.15
Годовой диапазон
25.01 25.62
Предыдущее закрытие
25.10
Open
25.15
Bid
25.15
Ask
25.45
Low
25.12
High
25.15
Объем
3
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
-0.98%
6-месячное изменение
-0.59%
Годовое изменение
-0.59%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.