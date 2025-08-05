Devises / NWN
NWN: Northwest Natural Holding Company
42.51 USD 0.09 (0.21%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NWN a changé de 0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 42.29 et à un maximum de 42.62.
Suivez la dynamique Northwest Natural Holding Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NWN Nouvelles
Range quotidien
42.29 42.62
Range Annuel
38.03 44.38
- Clôture Précédente
- 42.42
- Ouverture
- 42.54
- Bid
- 42.51
- Ask
- 42.81
- Plus Bas
- 42.29
- Plus Haut
- 42.62
- Volume
- 114
- Changement quotidien
- 0.21%
- Changement Mensuel
- 2.66%
- Changement à 6 Mois
- -0.49%
- Changement Annuel
- 4.40%
20 septembre, samedi