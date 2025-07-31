Валюты / NWN
NWN: Northwest Natural Holding Company
41.58 USD 0.29 (0.69%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NWN за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.51, а максимальная — 41.89.
Следите за динамикой Northwest Natural Holding Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
41.51 41.89
Годовой диапазон
38.03 44.38
- Предыдущее закрытие
- 41.87
- Open
- 41.86
- Bid
- 41.58
- Ask
- 41.88
- Low
- 41.51
- High
- 41.89
- Объем
- 272
- Дневное изменение
- -0.69%
- Месячное изменение
- 0.41%
- 6-месячное изменение
- -2.67%
- Годовое изменение
- 2.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.