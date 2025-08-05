KurseKategorien
NWN: Northwest Natural Holding Company

42.42 USD 0.35 (0.83%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NWN hat sich für heute um 0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.65 bis zu einem Hoch von 42.68 gehandelt.

Verfolgen Sie die Northwest Natural Holding Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
41.65 42.68
Jahresspanne
38.03 44.38
Vorheriger Schlusskurs
42.07
Eröffnung
41.94
Bid
42.42
Ask
42.72
Tief
41.65
Hoch
42.68
Volumen
326
Tagesänderung
0.83%
Monatsänderung
2.44%
6-Monatsänderung
-0.70%
Jahresänderung
4.17%
