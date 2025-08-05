Währungen / NWN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NWN: Northwest Natural Holding Company
42.42 USD 0.35 (0.83%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NWN hat sich für heute um 0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.65 bis zu einem Hoch von 42.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Northwest Natural Holding Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NWN News
- Should Value Investors Buy Northwest Natural (NWN) Stock?
- Here Are Some Reasons to Add ONE Gas Stock to Your Portfolio Right Now
- NW Natural Holdings beruft Kyra Patterson zur neuen Personalchefin
- NW Natural Holdings appoints Kyra Patterson as chief people officer
- Reasons to Include New Jersey Resources Stock in Your Portfolio Now
- UGI Benefits From Renewable Investments & Expanding Customer Base
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Buy These 4 Low-Beta Utility Stocks to Navigate Market Volatility
- Undercovered Dozen: Kraken Robotics, VICI Properties, AeroVironment And More
- Investments and Increasing Customer Base Drive MDU Resources' Growth
- 5 Low-Beta Defensive Stocks to Bank on as Consumer Confidence Shrinks
- Are Investors Undervaluing Northwest Natural (NWN) Right Now?
- Northwest Natural (NWN) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- ATO or NWN: Which Utility Stock Is Better Positioned for Investors?
- Best Dividend Kings: August 2025
- Capital Investments & Customer Expansion Fuel Spire's Growth
- Is Northwest Natural (NWN) Stock Undervalued Right Now?
- Here's Why You Should Include ONE Gas Stock in Your Portfolio Now
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Utilities Stocks With Over 3% Dividend Yields - Edison Intl (NYSE:EIX), NorthWestern Energy Group (NASDAQ:NWE)
- Earnings call transcript: NWN Q2 2025 reveals earnings miss, stock dips
- Northwest Natural (NWN) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Northwest Natural Q2 2025 slides: EPS jumps 42.5%, reaffirms full-year guidance
- Northwest Natural Gas earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
Tagesspanne
41.65 42.68
Jahresspanne
38.03 44.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.07
- Eröffnung
- 41.94
- Bid
- 42.42
- Ask
- 42.72
- Tief
- 41.65
- Hoch
- 42.68
- Volumen
- 326
- Tagesänderung
- 0.83%
- Monatsänderung
- 2.44%
- 6-Monatsänderung
- -0.70%
- Jahresänderung
- 4.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K