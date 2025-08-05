クォートセクション
通貨 / NWN
株に戻る

NWN: Northwest Natural Holding Company

42.42 USD 0.35 (0.83%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NWNの今日の為替レートは、0.83%変化しました。日中、通貨は1あたり41.65の安値と42.68の高値で取引されました。

Northwest Natural Holding Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NWN News

1日のレンジ
41.65 42.68
1年のレンジ
38.03 44.38
以前の終値
42.07
始値
41.94
買値
42.42
買値
42.72
安値
41.65
高値
42.68
出来高
326
1日の変化
0.83%
1ヶ月の変化
2.44%
6ヶ月の変化
-0.70%
1年の変化
4.17%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K