NWN: Northwest Natural Holding Company
42.42 USD 0.35 (0.83%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NWNの今日の為替レートは、0.83%変化しました。日中、通貨は1あたり41.65の安値と42.68の高値で取引されました。
Northwest Natural Holding Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
41.65 42.68
1年のレンジ
38.03 44.38
- 以前の終値
- 42.07
- 始値
- 41.94
- 買値
- 42.42
- 買値
- 42.72
- 安値
- 41.65
- 高値
- 42.68
- 出来高
- 326
- 1日の変化
- 0.83%
- 1ヶ月の変化
- 2.44%
- 6ヶ月の変化
- -0.70%
- 1年の変化
- 4.17%
