Devises / BEEP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BEEP: Mobile Infrastructure Corporation
3.29 USD 0.15 (4.78%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BEEP a changé de 4.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.15 et à un maximum de 3.40.
Suivez la dynamique Mobile Infrastructure Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BEEP Nouvelles
- Mobile infrastructure director Garfinkle buys $9,890 in stock
- Mobile Infrastructure Corporation (BEEP) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Sunrise Realty Trust, Inc. (SUNS) Q2 Earnings Top Estimates
- Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Mobile Infrastructure Corp to pay preferred stock dividends in August
- Mobile Infrastructure names Stephanie Hogue as new CEO
- Mobile Infrastructure to join Nasdaq on May 23
- Mobile Infrastructure to Participate at Barrington Research Virtual Spring Investment Conference on May 29
- Mobile Infrastructure Corporation: I'm Not Parking My Money Here (NYSE:BEEP)
- Mobile Infrastructure Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BEEP)
Range quotidien
3.15 3.40
Range Annuel
2.75 4.85
- Clôture Précédente
- 3.14
- Ouverture
- 3.18
- Bid
- 3.29
- Ask
- 3.59
- Plus Bas
- 3.15
- Plus Haut
- 3.40
- Volume
- 456
- Changement quotidien
- 4.78%
- Changement Mensuel
- -14.55%
- Changement à 6 Mois
- -21.29%
- Changement Annuel
- -1.79%
20 septembre, samedi