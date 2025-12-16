Gold vs Bitcoin Arbitrage

Le premier algorithme d'arbitrage public au monde entre l'or et le Bitcoin !

Offres valables tous les jours !

Signal en direct - https://www.mql5.com/en/signals/2348229





EA :

Courtiers recommandés au fil du temps : IC Markets

Paires négociées : XAUUSD, BTCUSD

Symbole de pièce jointe : XAUUSD H1

Assurez-vous de vérifier que les paires de devises négociées sont bien ajoutées à la fenêtre Observateur de marché !

Type de compte : ECN/Raw Spread





Paramètres du préfixe :

Si votre courtier propose une paire de devises avec un préfixe de symbole, par exemple - XAUUSD _i

Saisissez ensuite le préfixe dans les paramètres : « _i »





Arbitrage or contre bitcoin :

Cette stratégie repose sur l'exploitation des écarts de prix entre ces actifs, qui agissent généralement comme des valeurs refuges concurrentes plutôt que comme des paires négociées directement. Les traders recherchent une sous-évaluation de l'or par rapport au Bitcoin (ou inversement) en période d'incertitude des marchés ou d'inversion de tendance, afin d'acheter l'actif à moindre coût et de le revendre plus cher. Ils peuvent également négocier des cryptomonnaies adossées à l'or (par exemple, PAXG, XAUT) sur différentes plateformes pour exploiter les écarts de prix entre l'or (numérique et physique), mais cela nécessite une bonne compréhension de la volatilité et des risques associés aux deux.