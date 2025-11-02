🧠 Sniper Utility

SniperkickEA Mohamed Maguini Bibliothèque

Questo Expert Advisor (EA) è stato progettato per offrire un'esperienza di trading automatizzata di alto livello, adatta sia ai trader principianti che a quelli esperti. Utilizzando algoritmi avanzati e tecniche di analisi del mercato, l'EA è in grado di identificare opportunità di trading redditizie con precisione e velocità. L'EA è configurabile per operare su vari strumenti finanziari, tra cui forex, indici e materie prime, garantendo una flessibilità senza pari. Le caratteristiche princip