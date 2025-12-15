Market / MetaTrader 5 / Experts / Kemet Pro Gold Scaping FREE Publié: 15 décembre 2025 Version actuelle: 6.2 Plus de l'auteur Vous ne trouvez aucun robot qui vous convient ?Commandez le vôtre dans la section Freelance Aller à la section Freelance Comment acheter un robot de trading ou un indicateur Exécutez votre EA sur hébergement virtuel Test un indicateur/robot de trading avant d'acheter Vous voulez gagner de l'argent sur Market ? Comment présenter un produit pour qu'il se vende bien Aperçu Avis Commentaires Kemet Pro Gold Scaping Experts Ibrahim Murad Ibrahim Awad Version: 6.2 KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ 🔧 SYSTEM REQUIREMENTS 💠 Platform: MetaTrader 5 (MT5) 💠 Primary Symbol : XAUUSD 💠 Other Gold Symbols: Supported, but performance may vary and is not optimized 💠 Timeframe: M5 (5 Minutes) 💠 Account: Type RAW Spread 💠 Leverage: 1:200 (preferred) up to 1:500 maximum 💠 Minimum Deposit: 250 USD 💠 Initial Lot Size : 0.01 💠 Maximum Allowed Spread: 20 points 💠 Operation: One symbol per chart 💠 VPS Recommended for stable and continuous execution ⚠️ IMPORTANT NOTES 🔸 The Expert Advisor is optimized for XAUUSD only. 🔸 Performance on other gold-related symbols may be lower. 🔸 Trading results depend on broker conditions, spread, and execution quality. 🔸 Live trading results may differ from historical data. 🔸 Testing on a demo account is strongly recommended before live use. plus... Filtrer: Nouveau Positif Négatif Aucun avis Répondre à l'avis Vous manquez des opportunités de trading : Applications de trading gratuites Plus de 8 000 signaux à copier Actualités économiques pour explorer les marchés financiers Inscription Se connecter caractères latins sans espaces un mot de passe sera envoyé à cet email Une erreur s'est produite Connectez-vous avec Google Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire Autorisez l'utilisation de cookies pour vous connecter au site Web MQL5.com. Veuillez activer les paramètres nécessaires dans votre navigateur, sinon vous ne pourrez pas vous connecter. Identifiant/mot de passe oublié ? Connectez-vous avec Google