Margin Alert Notifier
- Utilitaires
- Mohamed Maguini
- Version: 1.0
- Activations: 5
## ⚙️ Descrizione
**Margin Alert Notifier** è una utility che monitora in tempo reale il livello di **margine** del tuo conto di trading e ti **avvisa immediatamente** quando scende sotto una soglia definita.
Ti aiuta a prevenire situazioni di *margin call* o *stop-out*, mantenendo il controllo del rischio in ogni momento.
---
## 🚀 Funzionalità principali
- 🔔 Avviso automatico quando il **Margin Level (%)** scende sotto la soglia impostata.
- 💬 Messaggio personalizzabile (puoi inserire note o emoji).
- ⏰ Timer anti-spam: evita notifiche ripetute troppo ravvicinate.
- 📈 Mostra dati completi: Equity, Balance, Margine e Free Margin.
- 🧠 Parametri semplici e chiari, ideali anche per principianti.
- 📱 Opzione per inviare notifiche push (se abilitate nel terminale).
---
## ⚙️ Parametri di input
| Parametro | Descrizione | Default |
|------------|-------------|----------|
| **AlertMarginLevel** | Soglia di attivazione (% Margin Level) | 150 |
| **MinMinutesBetweenAlerts** | Minuti minimi tra due avvisi consecutivi | 5 |
| **SendPushNotification** | Invia notifica push a MT5 Mobile | `false` |
| **ShowAlertBox** | Mostra finestra popup di avviso | `true` |
| **LogAlertMessage** | Scrive messaggio nel Journal | `true` |
| **CustomMessage** | Testo personalizzato per l’avviso | "⚠️ Margine basso: verifica il conto!" |
| **CheckIntervalSeconds** | Intervallo di controllo (in secondi) | 10 |
---
## 🧩 Come installare
1. Apri **MetaTrader 5** e vai su:
`File → Apri Cartella Dati → MQL5 → Experts`
2. Copia il file `margin_alert_notifier.ex5` in questa cartella.
3. Riavvia MetaTrader 5 o aggiorna la lista degli Expert Advisor.
4. Trascina **Margin Alert Notifier** su un grafico qualsiasi.
5. Imposta la soglia desiderata e abilita *Algo Trading*.