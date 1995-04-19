FTU Corvus

Indicateur pour la plateforme mt4, peut être utilisé uniquement pour le trading, mieux combiné avec d'autres indicateurs

Développé avec divers indicateurs tels que macd, adx pour dessiner une flèche pour une suggestion d'entrée ou de changement de tendance Cet indicateur est similaire à FTU Idioteque - voir mes autres indicateurs tels que FTU Predictor

Regardez une courte vidéo d'introduction sur youtube : https://youtu.be/n_nBa1AFG0I

Caractéristiques: Flèches de vente et d'achat Alerte visuelle et sonore Poursuite de la tendance / Signal de changement de tendance précoce

Nouvelles fonctionnalités: Limiter le nombre de barres dans l'historique Changer la distance de la flèche par rapport à la barre

Utilisation : Cet indicateur peut être utilisé avec la plupart des groupes d'actifs, forex, matières premières, indices, crypto.





Tous les délais, non repeint, chargement rapide Combiné avec mon FTU Predictor, cela vous donnera certainement un avantage !

Quelques conseils : la gestion financière et la discipline sont essentielles, aucune stratégie ou aucun indicateur ne produira de succès, il est essentiel de comprendre les pertes qui se produiront et comment les récupérer. Certains jours, il s'agit de redonner au marché, de réaliser de petits gains ou de petites pertes, alors que d'autres jours, les gains peuvent arriver, c'est une question de cohérence et de patience. Connaître au mieux vos produits de trading, leurs avantages et inconvénients ; sont-ils volatils ou produisent-ils de petits mouvements, des délais plus courts devraient être réservés aux produits à faible spread. Comprenez la taille des transactions et négociez toujours en toute sécurité, risquez davantage avec un compte séparé si vous avez une stratégie dans ce sens. La pratique et les back-tests font un excellent trader. Installation Une fois téléchargé, le fichier sera automatiquement enregistré dans les indicateurs/marché, glisser-déposer sur le graphique, ajuster les paramètres Les tests peuvent être effectués avec une démo - simulateur mt4 pour ea ou des indicateurs, regardez sur YouTube pour savoir comment tester dans le simulateur mt4