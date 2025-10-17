Sessions Pro Auto Dst Custom Times

🎯 LA SOLUTION PROFESSIONNELLE DE SESSIONS DE TRADING POUR MT5 Enfin un indicateur de sessions qui ajuste automatiquement l'heure d'été ! Plus de changements manuels de fuseau horaire. Plus de calculs confus. Plus d'opportunités manquées. Sessions Pro affiche les sessions de trading de Sydney, Tokyo, Londres et New York avec ajustement automatique de l'heure d'été pour les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Configurez une fois et oubliez pour toujours. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ⚡ OFFRE DE LANCEMENT - 30% DE RÉDUCTION ⚡ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ OFFRE LIMITÉE - Seulement pour les 25 premiers clients ! PRIX SPÉCIAL : $34.99 (Régulier $49.99) VOTRE ÉCONOMIE : $15.00 (30% de réduction) Pourquoi payer $70-150 pour des indicateurs similaires ? Obtenez des fonctionnalités professionnelles à un prix de lancement imbattable ! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🚀 FONCTIONNALITÉS CLÉS QUI ÉCONOMISENT DU TEMPS ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE L'HEURE D'ÉTÉ • Gère automatiquement l'heure d'été des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie • Plus jamais d'ajustements manuels de l'heure d'été • Affiche toujours les heures de session correctes • Fonctionne même lorsque différentes régions ont des dates différentes PERSONNALISATION DU TEMPS • Définissez vos propres heures pour n'importe quelle session • Parfait pour les zones de kill et les stratégies personnelles • Mélangez sessions standard et personnalisées • Chaque session configurable indépendamment VISUALISATION PROFESSIONNELLE • Contrôle de transparence (0-100%) pour remplissages et bordures • Sélection de couleur individuelle pour chaque session • Positionnement intelligent des étiquettes avec décalage ATR • Design épuré et moderne qui fonctionne sur n'importe quel graphique PERFORMANCE OPTIMISÉE • Calculs ATR en cache pour un fonctionnement fluide • Mises à jour par lots du graphique pour éviter les retards • Gestion efficace des objets • Fonctionne en douceur même sur des ordinateurs lents ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🔥 OFFRE LIMITÉE - 30% DE RÉDUCTION ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Prix spécial de lancement : $34.99 (Économisez $15.00) Prix régulier : $49.99 Réduction : 30% Offre valable : Seulement les 25 premiers clients Statut actuel : 17 places restantes Après 25 ventes, le prix revient à $49.99 Obtenez Sessions Pro au prix le plus bas ! [Cliquez AJOUTER AU PANIER - Économisez $15.00 aujourd'hui] Version : 1.00 © 2024 Sessions Pro. Tous droits réservés.