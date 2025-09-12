Gold 100 Pip Signals

100PIPSsignals — Système de croisement d'EMA rapide pour l'or (M1)
Un indicateur de croisement d'EMA léger, conçu pour les CFD sur l'or sur le graphique 1 minute. Il indique les points d'entrée à faible risque à l'aide de flèches claires et de cercles dorés, valide les mouvements selon un objectif de pip minimum configurable et peut envoyer des alertes/notifications.

Fonctionnement (simple)
L'indicateur utilise deux moyennes mobiles exponentielles (EMA rapide et EMA moyenne).

Lorsque l'EMA rapide franchit la EMA moyenne au-dessus, une flèche de signal d'achat apparaît ; lorsqu'elle franchit la EMA moyenne en dessous, une flèche de signal de vente apparaît.

Un cercle doré est placé à l'ouverture de la barre suivante pour indiquer le prix d'entrée suggéré.

L'indicateur valide chaque signal en vérifiant l'évolution du prix après l'entrée : les signaux qui n'atteignent pas l'objectif de pip minimum configurable pendant leur durée de vie sont supprimés. Les transactions validées sont annotées sur le graphique avec le gain en pip.

Utilisez-le sur les CFD XAU (or) sur une période d'une minute et confirmez les signaux en consultant les périodes plus longues avant d'effectuer une transaction.
Principales fonctionnalités
Conçu pour l'or (CFD/métal) — optimisé pour une période d'une minute.

Signaux générés par un croisement entre une MME rapide et une MME moyenne.

Flèche vers le haut = signal d'achat, flèche vers le bas = signal de vente.

Les cercles dorés indiquent l'entrée réelle (ouverture de la prochaine barre).

Validation automatique : supprime les signaux n'atteignant pas les MinTrendPips configurés.

Texte de gain en pips sur le graphique (magenta) pour les signaux validés.

Options configurables : périodes MME, pips minimum à valider, barres de confirmation, afficher/masquer les lignes MME, alertes et son, couleurs MME.

Alertes : Alert() sur le graphique, son optionnel et prise en charge des notifications push si les notifications du terminal sont activées.

Léger et non intrusif : seuls les objets essentiels sont créés et nettoyés.

Flux de travail recommandé (simple et pratique)
Associez l'indicateur à XAUUSD (Or) — M1.

Confirmez le signal avec un intervalle de temps plus long (par exemple, M15 / H1) pour réduire le bruit et le risque.

Entrez au niveau du cercle de l'or (prochaine barre ouverte) ou attendez une confirmation de prix supplémentaire selon vos règles.

Gérez correctement le risque : stop-loss, dimensionnement des positions et testez d'abord sur un compte démo.

Utilisez MinTrendPips pour ajuster la qualité du signal en fonction de votre durée de détention et de votre volatilité.

Paramètres par défaut / suggérés
EMA5_Period = 5 (EMA rapide, calculée à la clôture)

EMA10_Period = 10 (EMA moyenne, calculée à l'ouverture)

MinTrendPips = 100 (mouvement minimal du pip pour valider un signal)

ConfirmationBars = 1 (confirmation anticipée facultative du croisement)

ShowEMAs = false (masquer les EMA pour des graphiques clairs — facultatif)

ShowAlerts = false (activer la réception d'alertes)

Ceci est un point de départ : ajustez les MinTrendPips et la confirmation en fonction de votre échéance, du style de cotation de votre courtier et de votre appétence au risque.

Avertissement : Cet indicateur fournit uniquement des signaux techniques et ne constitue pas un conseil financier. Effectuez un backtest et un trading de démonstration avant de l'utiliser en direct. Adoptez une gestion des risques adaptée.
