Libérez votre potentiel de trading avec Quantum Pulse EA

Ce système de trading automatisé est conçu pour effectuer des transactions de « pullback », avec un accent spécifique sur les paires sans tendance comme AUDCAD et NZDCAD. Il est programmé pour reconnaître les niveaux de support et de résistance importants sur le marché Forex, en mettant l'accent sur les retournements de prix après des mouvements de prix notables dans différentes directions. En utilisant les moyennes mobiles et la plage réelle moyenne, l'Expert Advisor est en mesure d'identifier les meilleurs points d'entrée pour les transactions de retrait.





Découvrez le prochain niveau de trading automatisé avec Quantum Pulse EA, votre compagnon ultime sur MetaTrader 4 (MT4) et MetaTrader 5 (MT5). Conçu pour la précision, les performances et la rentabilité, Quantum Pulse EA vous permet de naviguer sur les marchés en toute confiance.





Algorithmes avancés : exploitez une technologie de pointe pour des décisions commerciales optimisées.

Trading 24h/24 et 5j/7 : automatisez vos stratégies de trading et exécutez des transactions de manière transparente tout au long de la semaine de trading.

Compatibilité multiplateforme : principalement conçu pour MT4 mais également compatible avec MT5, garantissant flexibilité et polyvalence dans votre trading.

Gestion des risques : fonctionnalités intégrées pour protéger vos investissements et maximiser les gains.

Interface conviviale : facile à configurer et à gérer, conçue pour les traders de tous niveaux.

Rejoignez le futur de l'automatisation du trading. Élevez votre portefeuille avec Quantum Pulse EA dès aujourd'hui !