PipStartex est un indicateur de scalping. Il trace des zones de surachat/survente sur le graphique, sous forme de canal. Des points jaunes apparaissent également sur le graphique lorsque le prix dépasse le canal. Lorsque le prix dépasse ce canal, il tente systématiquement de revenir en arrière. Connaissant cette tendance, chaque trader peut l'utiliser pour trader. Lorsque le prix dans la zone de survente dépasse le canal en dessous de la zone rouge, nous ouvrons une transaction d'achat. Lorsque le prix dans la zone de surachat dépasse le canal en dessus de la zone bleue, nous ouvrons une transaction de vente. Dans 97 % des cas, le prix tente toujours de revenir rapidement dans sa zone de confort. La zone de confort se situe lorsque le prix est à l'intérieur du canal. Lorsque le prix dépasse le canal, il se sent inconfortable. Pour comprendre ce phénomène, téléchargez la version démo de l'indicateur et testez-la dans le testeur de stratégie en mode visuel.

Pourquoi utiliser cet indicateur :