PipStartex
- Indicateurs
- Andrey Kozak
- Version: 1.0
- Activations: 20
PipStartex est un indicateur de scalping. Il trace des zones de surachat/survente sur le graphique, sous forme de canal. Des points jaunes apparaissent également sur le graphique lorsque le prix dépasse le canal. Lorsque le prix dépasse ce canal, il tente systématiquement de revenir en arrière. Connaissant cette tendance, chaque trader peut l'utiliser pour trader. Lorsque le prix dans la zone de survente dépasse le canal en dessous de la zone rouge, nous ouvrons une transaction d'achat. Lorsque le prix dans la zone de surachat dépasse le canal en dessus de la zone bleue, nous ouvrons une transaction de vente. Dans 97 % des cas, le prix tente toujours de revenir rapidement dans sa zone de confort. La zone de confort se situe lorsque le prix est à l'intérieur du canal. Lorsque le prix dépasse le canal, il se sent inconfortable. Pour comprendre ce phénomène, téléchargez la version démo de l'indicateur et testez-la dans le testeur de stratégie en mode visuel.
Pourquoi utiliser cet indicateur :
- Cet indicateur affiche un modèle graphique qui fonctionne dans 97 % des cas.
- L'indicateur ne redessine pas ses valeurs.
- Fonctionne parfaitement sur les unités de temps intraday M5, M15, M30 et H1.
- L'indicateur est très facile à utiliser, aussi bien pour les traders débutants que pour les traders expérimentés.
- Accédez à cette page depuis votre PC et cliquez sur le bouton « Démo gratuite ».
- L'indicateur apparaîtra alors sur votre plateforme MT4.
- Lancez le testeur de stratégie et sélectionnez cet indicateur dans la liste.
- Sélectionnez la paire GBPUSD ou EURUSD.
- Sélectionnez la période, par exemple M5.
- Cliquez sur le bouton « Démarrer » et observez comment l'indicateur dessine des signaux sur le graphique. Imaginez que vous entrez sur le marché à chaque point jaune. Calculez le résultat potentiel de ces transactions.
- StdChannelPeriod : la période de calcul de l'écart type.
- StdDevMultiplier : le multiplicateur de l'écart type pour le calcul de la largeur du canal.
- SignalPeriod - période de calcul des points de signal.