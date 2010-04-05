Trade Manager Assistant MT4

Améliorez votre trading manuel : Trade Manager Assistant pour une gestion automatisée des risques rapide et précise

Obtenez des instructions de configuration complètes et explorez les fonctionnalités de Trade Manager Assistant à l'aide de la version de démonstration gratuite fournie. Pour plus de détails, voir https://www.mql5.com/blogs/post/758625 . .

Le trading manuel nécessite une analyse minutieuse et des décisions rapides, mais le risque d’erreurs d’exécution, d’incohérences et de confusion concernant les paramètres de trading peut réduire les bénéfices et provoquer un stress inutile.

Présentation de l'assistant du directeur commercial. Cet assistant essentiel rationalise le processus de trading manuel et apporte précision, contrôle et efficacité automatisée à vos graphiques.

Dites adieu aux pertes de trading dues à une exécution lente ou à des erreurs de calcul. Votre assistant directeur commercial vous aidera à accomplir vos tâches avec rapidité et précision professionnelles, afin que vous puissiez vous concentrer sur la recherche d'opportunités commerciales pendant que nous nous occupons des tâches administratives importantes. Ce n’est pas n’importe quel magicien. Il s’agit d’une méthode plus sûre, plus contrôlée et potentiellement plus rentable que le trading manuel.

Trade Manager Assistant fournit un ensemble complet d'outils accessibles via un tableau de bord graphique intuitif.

Gestion des risques simplifiée :

Calcul automatique de la taille du lot – Calcule instantanément la taille du lot appropriée en fonction d'un pourcentage de risque prédéfini (par exemple, 1 % du solde de votre compte). Assurez un risque cohérent sur toutes les transactions, éliminez les erreurs de calcul et gagnez un temps précieux lorsque les marchés sont volatils.

– Calcule instantanément la taille du lot appropriée en fonction d'un pourcentage de risque prédéfini (par exemple, 1 % du solde de votre compte). Assurez un risque cohérent sur toutes les transactions, éliminez les erreurs de calcul et gagnez un temps précieux lorsque les marchés sont volatils. Définissez des points de stop loss/take profit précis : définissez facilement des points de stop loss et de take profit à l'aide de pips, de niveaux de prix spécifiques ou de valeurs de profit cibles. Évaluez les risques et les opportunités avant d’entrer dans une transaction, évitez les retraits émotionnels et automatisez votre stratégie de retrait.

Contrôle de position simplifié : Exécution plus rapide des transactions : Tous les paramètres de risque sont déjà définis, vous pouvez donc ouvrir une position d'achat ou de vente en un seul clic. Avantages : Saisissez les opportunités en entrant dans les transactions rapidement et avec précision avant qu'elles ne disparaissent.

Tous les paramètres de risque sont déjà définis, vous pouvez donc ouvrir une position d'achat ou de vente en un seul clic. : Saisissez les opportunités en entrant dans les transactions rapidement et avec précision avant qu'elles ne disparaissent. Fermeture immédiate et partielle : Pour sortir stratégiquement d'une transaction rentable, fermez immédiatement la position entière ou fermez un pourcentage ou un montant spécifique. Avantages : Rentabilité, risque réduit sur les positions restantes, gestion dynamique des échanges. Protection automatique de l'alimentation : Atteignez le seuil de rentabilité en un clic : Si la transaction progresse en votre faveur, le prix du stop loss passera automatiquement au prix d'entrée (ou à quelques pips de profit). Avantages : Protège votre capital et élimine les risques de trading le plus rapidement possible.

Si la transaction progresse en votre faveur, le prix du stop loss passera automatiquement au prix d'entrée (ou à quelques pips de profit). : Protège votre capital et élimine les risques de trading le plus rapidement possible. Arrêt dynamique : Si le marché évolue en votre faveur, votre prix stop loss s'ajustera automatiquement en fonction du prix. Avantages : Maximisez vos profits sur les marchés en tendance sans avoir à ajuster manuellement votre stop loss. Interface utilisateur visuelle intuitive : Supprime un champ graphique. Toutes les fonctions de contrôle sont accessibles directement à partir d'un panneau concis et clair sur le graphique de trading. Avantages : Tous les outils dont vous avez besoin sont là où vous en avez besoin, ce qui réduit les clics et les erreurs potentielles.

Toutes les fonctions de contrôle sont accessibles directement à partir d'un panneau concis et clair sur le graphique de trading. : Tous les outils dont vous avez besoin sont là où vous en avez besoin, ce qui réduit les clics et les erreurs potentielles. Ligne visuelle Stop Loss/Take Profit : Observez visuellement les niveaux de stop loss et de take profit sur le graphique. Avantages : Compréhension claire et intuitive des zones de risque et de récompense du trading. Contrairement aux tableaux de bord simples ou basiques, Trade Manager Assistant est un tableau de bord complet pour les traders manuels qui exigent précision, rapidité et gestion cohérente des risques. Le produit dispose d'une interface puissante et conviviale, fournissant de nombreux outils essentiels pour vous aider à l'utiliser manuellement et de manière professionnelle. Consultez la capture d’écran ci-dessus pour voir les fonctionnalités et la clarté visuelle du tableau de bord de Trade Manager Assistant. Ne laissez pas les erreurs manuelles affecter vos bénéfices. Obtenez un contrôle instantané sur l’exécution des transactions et la gestion des risques. Essayez notre démo gratuite Découvrez la différence par vous-même. Achetez maintenant et commencez à trader avec précision et en toute sécurité. Transformez le trading manuel du trading réactif en une exécution précise. Notre assistant de trading gère toutes les transactions en votre nom, afin que vous puissiez vous concentrer sur la maîtrise des marchés.



