Trend band analysis system

这是 一款可以直观识别波段趋势的分析指标，手工交易最佳选择，不重绘不漂移。 适应任何新手和量化交易的朋友。

参数设置（您购买指标后若不知道如何使用，请私信我）：

快线：

g_period_88 20





慢线：

g_period_88 40





===========交易信号 ===========





快线：黄/蓝线；慢线：红/绿线

多头方向：快线上穿慢线，快线在慢线上方

空头方向：快线下穿慢线，快线在慢线下方





做多信号：

当快线上穿慢线形成一轮多头方向时，首轮多单进场条件为出现两根以上连续阴线，第3根以上K线出现一根阳线，且收盘价格在慢线上方，慢线为红线，即可成交第一单多单，同时如果满足价格回踩触碰到快线，出现一条阳线，且收盘价格在慢线上方，慢线为红线时，也可成交第一单多单；当第一轮多单结束后，此轮多头方向的多单只能满足价格回踩触碰到快线后，出现一条阳线收盘价格在慢线上方，慢线为红线时，才可继续做多进场，即不管快线是黄线或蓝线，只要阳线收盘价格在慢线上方，慢线为红线时就可以做多进场；当快线在慢线上方，阳线收盘价格在慢线上方，但慢线为绿线时，则不进场





做空信号：

当快线下穿慢线形成一轮空头方向时，首轮空单进场条件为出现两根以上连续阳线，第3根以上K线出现一根阴线，且收盘价格在慢线下方，慢线为绿线，即可成交第一单空单，同时如果满足价格回踩触碰到快线，出现一条阴线，且收盘价格在慢线下方，慢线为绿线时，也可成交第一单空单；当第一轮空单结束后，此轮空头方向的空单只能满足价格回踩触碰到快线后，出现一条阴线收盘价格在慢线下方，慢线为绿线时，才可继续做空进场，即不管快线是黄线或蓝线，只要阴线收盘价格在慢线下方，慢线为绿线时就可以做空进场；当快线在慢线下方，阴线收盘价格在慢线下方，但慢线为红线时，则不进场