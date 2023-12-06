Erreurs, bugs, questions - page 375
Qu'est-ce qu'il y a à penser ? Celui-ci implique un ROTOUR et un RETOUR. Quant au ROTURN, il est plus simple ; selon la logique de compensation dans MT5, il s'agit de fermer une position au profit ou au stop, suivi de l'ouverture de la position opposée à la différence de volumes.
Pour ce qui est de MT4, le retournement est généralement mis en œuvre par le biais d'un verrou.
Non, vous avez mal compris. Je voulais dire la copie de métiers opposés. En d'autres termes, sur MT5, l'EA achète et sur MT4, il copie la vente.
Et la stratégie n'est pas destinée à un renversement de tendance mais à une simple prise de TP. Il me semble simplement que si nous attendons que la position s'ouvre dans l'autre sens, nous sommes mieux lotis... C'est mieux de perdre.
1.
Si j'essayais de copier de MT4 à MT4, il serait probablement possible de le faire.
Mais MT4, dans cette situation, devrait respecter les lois de MT5 (sans y être obligé, bien sûr).
2.
L'inversion dans MT5 (en raison des particularités de la compensation) est si difficile que vous devriez penser à l'utiliser en permanence.
Parfois, il est préférable de mettre une CU et de revenir plus bas/plus haut...
Y a-t-il un problème avec le site web ?
1.
En principe, il est probablement possible de le mettre en œuvre, puisque MT4 est copié de MT4 à MT4.
Mais MT4 devrait se plier aux lois de MT5 (sans y être obligé bien sûr).
2.
L'inversion dans MT5 (en raison des particularités de la compensation) est si compliquée, qu'il vaut la peine de penser à l'utiliser de façon permanente.
Parfois, il est préférable de mettre en BU et de ré-entrer en dessous/au-dessus...
1. Ici, la copie de MT5 à MT4https://www.mql5.com/ru/articles/189. Je vais essayer de le faire demain, peut-être que ça marchera.
2. Je devrais réfléchir à comment l'améliorer. Peut-être se réinsérer, peut-être autre chose.
Y a-t-il un problème avec le site web ?
Quel genre de problème ?
Bon après-midi. J'ai généré un EA en utilisant mql5. Je n'ai pas à me plaindre de son travail. Je ne sais pas comment le changer pour passer de l'achat à la vente ou vice versa. Je ne suis pas très familier avec mql4 mais je ne suis pas non plus très familier avec mql5.
S'il vous plaît, conseillez-moi si vous le voulez bien.
Messieurs, vous n'avez pas à "réparer" la classe. Nous devons en hériter.
C'est comme ça :
prix=0.0 ; // au prix actuel
sl=0.0 ; // sans arrêt
tp=0.0 ; // sans takei
Merci. Il inverse les échanges. Seulement ça ne fait pas la vente. Il y a un achat mais pas de vente.
J'ai regardé dans sl et tp. Si vous écrivez :
Alors le conseiller expert ne vend que des produits. Et si tu l'écris comme ça :
Alors il ne fait qu'acheter.
Si l'objet Global expert est inséré dans l'Expert Advisor construit sur MA, alors tout s'inverse bien, les trades sont ouverts dans les deux sens.
Y a-t-il un problème avec le site ?
Pas le nombre de points.
sl pas le nombre de points.
Je l'ai changé juste pour l'intérêt.
Si vous l'entrez endouble stop_level=100.0; alors il ouvre à la fois à la vente et à l'achat. Mais si nous ouvrons une position d' achat, il ne peut pas vendre. Il ne peut qu'acheter, clôturer l'achat précédent et acheter à nouveau. Et il ne peut vendre que lorsque la position d'achat est fermée par SL. Il en va de même pour l'achat après la vente.
Dimmish:
Si ledouble stop_level=100.0; est saisi, il ouvre à la fois une position de vente et d'achat. Cependant, si une position d' achat est ouverte, elle ne peut pas vendre. Il ne peut qu'acheter, clôturer l'achat précédent et acheter à nouveau. Et il ne peut vendre que lorsque la position d'achat est fermée par SL. Il en va de même pour l'achat après la vente.