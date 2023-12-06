Erreurs, bugs, questions - page 61

Comment puis-je négocier avec des ordres en suspens? J'ai essayé de cette façon :

      if(open<close)// цена растет
       {
       if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)!=ORDER_TYPE_SELL_STOP)
        {
         {
         mrequest.action = TRADE_ACTION_PENDING;                                         
         mrequest.price = (high+low)/2;            
         mrequest.sl = NormalizeDouble(mrequest.price + STP*_Point,_Digits); // Stop Loss
         mrequest.tp = NormalizeDouble(mrequest.price - TKP*_Point,_Digits); // Take Profit
         mrequest.symbol = _Symbol;                                          // символ
         mrequest.volume = Lot;                                              // количество лотов для торговли
         mrequest.magic = EA_Magic;                                          // Magic Number
         mrequest.type = ORDER_TYPE_SELL_STOP;                               // ордер на продажу
         mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;                          // тип исполнения ордера - все или ничего
         mrequest.deviation=5;                                               // проскальзывание от текущей цены
         OrderSend(mrequest,mresult);                                        // отсылаем ордер
         } 
        }
       }
Un ordre est exécuté et ensuite, à chaque tick, des ordres en attente continuent d'être placés.
Veuillez fournir tous les codes.
Est-il nécessaire de contrôler la présence d'ordres en attente sur cette paire, comme (ou quoi) ?
 

installé WIN-7 64. téléchargé et installé MT5.

Onglet de sélection des dates désactivées.

 
Le mode personnalisé est-il sélectionné ?
Quel est le type de période ici ? En général, seules les dates de la " période personnalisée" deviennent actives (tout le reste compte automatiquement)...
 
Oui, je crois que j'ai compris. Merci. J'ai une période de repos. Je ne peux rien faire pour le moment. Je télécharge l'historique depuis environ 20 minutes. Laissez-le télécharger, peut-être que ce sera plus rapide plus tard...
alexvd:

Pas toujours. Le meilleur exemple est ENUM_TIMEFRAMES.

Aucune description des valeurs d'enum n'est prévue dans l'aide, mais vous avez toujours la possibilité de découvrir leur signification.

pas vraiment... je suis un programmeur... et je peux personnellement tout tirer... et le curseur invisible aussi... de l'extérieur...

Mais le produit est destiné à un commerçant... qui ne comprend rien à la programmation, mais qui veut parfois faire quelque chose...

Tu dois obtenir toutes les informations que tu peux...

 
Dossiers :
ema.mq5  6 kb
 
Il n'est pas prévu d'afficher des valeurs entières. Utilisez des identifiants constants, cela vous protégera d'éventuelles erreurs.
