Erreurs, bugs, questions - page 61
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Comment puis-je négocier avec des ordres en suspens? J'ai essayé de cette façon :Un ordre est exécuté et ensuite, à chaque tick, des ordres en attente continuent d'être placés.
Comment puis-je négocier avec des ordres en attente? Je l'ai essayé comme ça :Un ordre est exécuté et ensuite, à chaque tick, les ordres en attente continuent d'être placés.
Comment puis-je négocier avec des ordres en suspens? Je l'ai essayé comme ça :Un ordre est exécuté et ensuite, à chaque tick, des ordres en attente continuent d'être placés.
installé WIN-7 64. téléchargé et installé MT5.
Onglet de sélection des dates désactivées.
installé WIN-7 64. téléchargé et installé MT5.
Onglet de sélection des dates désactivées.
installé WIN-7 64. téléchargé et installé MT5.
Onglet de sélection des dates désactivées.
Quel type de période y a-t-il ? En général, seule l'option "Période personnalisée" rend les dates actives (tout le reste est automatique)...
Pas toujours. Le meilleur exemple est ENUM_TIMEFRAMES.
Aucune description des valeurs d'enum n'est prévue dans l'aide, mais vous avez toujours la possibilité de découvrir leur signification.
pas vraiment... je suis un programmeur... et je peux personnellement tout tirer... et le curseur invisible aussi... de l'extérieur...
Mais le produit est destiné à un commerçant... qui ne comprend rien à la programmation, mais qui veut parfois faire quelque chose...
Tu dois obtenir toutes les informations que tu peux...
Veuillez me donner le code complet.
pas si... je suis un programmeur... et je peux personnellement tout tirer... ainsi que le curseur invisible... de l'extérieur...
mais c'est un produit pour un commerçant... qui ne connaît rien à la programmation, mais qui veut parfois faire quelque chose...
Tu dois obtenir toutes les informations que tu peux...