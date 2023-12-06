Erreurs, bugs, questions - page 54
Il serait bien de nous donner à tous un exemple d'indicateur qui fonctionne bien sur le graphique et dans le testeur.
J'ai modifié ma version, maintenant les valeurs de l'indicateur sur le graphique correspondent à l'historique mais pas les valeurs dans le testeur.
Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?
Et le conseiller expert
Donc je suis de retour à mes anciennes habitudes)
Si vous obtenez les valeurs de l'indicateur par le biais du testeur, elles seront différentes des valeurs de l'indicateur et des données historiques.
Bonjour, je ne comprends pas la fonction SymbolInfoSessionTrade(), ou plutôt les deux derniers paramètres - début de session et fin de session. Je peux lire dans l'aide :
Permet d'obtenir l'heure de début et l'heure de fin de la session de négociation spécifiée pour un symbole et un jour de la semaine donnés.
Il s'avère que pour connaître l'heure de début et de fin d'une session de négociation, je dois déjà connaître l'heure de début et de fin de la session de négociation (en secondes) - ce qui n'est pas cohérent.
Dans ces paramètres, la fonctionSymbolInfoSessionTrade() passe des variables qui enregistreront l'heure de début et de fin.
Au fait, il y a une erreur dans l'aide :
uintsession_index,// nom du symbole
J'ai simplifié en obtenant une erreur.
Voici un conseiller expert qui copie les tableaux de prix CLOSE.
Exécutons prover.mq5 à partir du 01.07.2010 sur EURUSD pour la période M1, regardons le journal et voyons les prix réels.
Et de temps en temps, nous voyons des valeurs incorrectes
De plus, jusqu'à 01.00 le prix du GBPUSD est gelé à 1.49393, après cela il commence à courir.
Je souffre de ce problème depuis un mois et je ne peux pas tester mon conseiller expert multi-devises.
Vous travaillez avec des valeurs actuelles sur une barre non finie.
Essayez ceci
Soit définir les séries temporelles des tableaux.
Et vous refusez obstinément de répondre à la question de savoir pourquoi les citations sont au début.
Sur l'EURUSD, il semble avoir commencé à correspondre).
Si c'est le cas, alors vous devez conserver 2 tableaux de temps. Certaines fois, la copie provient de l'EURUSD, d'autres fois du GBPUSD.
Bien.
Je ne pense pas que ça devrait être comme ça, et toi ?