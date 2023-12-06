Erreurs, bugs, questions - page 57
1. Ça n'a pas marché à nouveau. Le déplacement par Ctrl+Tab, Ctrl+Shift+Tab fonctionne, mais le focus de la saisie reste dans la fenêtre de l'éditeur. Peut-être y a-t-il des particularités de lecture ?
2. Que doit faire Alt+A ? Si le déplacement se fait par édition et remplacement, il se fait par Shift+Tab, Tab.
Oui, le focus - dans la fenêtre de l'éditeur reste... Le curseur de texte lui-même n'est PAS visible... Apparaît lorsque vous cliquez sur l'onglet avec le nom du fichier...
clic, double clic, touches fléchées - oui, le chariot se déplace, mais le curseur TEXTE n'est pas visible... alternativement, il peut apparaître après une info-bulle...
Alt+A - dans la boîte de dialogue Remplacer - généralement Remplacer &Tout - remplacer tout par une touche de raccourci...
MT-294 build, XP SP3
D'autres particularités ? Est-ce qu'il apparaît sur un fichier dans l'éditeur ?
Il n'y a pas de défilement lorsque vous commencez à taper au clavier ? Le curseur reste-t-il invisible pendant la saisie ?
Lors du démarrage initial à partir du terminal en utilisant F4 - pas de problème...
Passer du terminal à l'éditeur et inversement - par Alt+TAB... Actions normales dans le terminal - Tester-Réglages-Démarrer... Graphique... retour à l'éditeur - Alt+TAB...
certains fichiers ont un curseur _parfois_ (allez par ctrl+TAB)
défilement - si le chariot se trouve au début du fichier et que la zone visible se trouve à la fin (le passage de la souris sur la barre de défilement est étiré) - normal - aller au début du fichier en appuyant sur la touche...
Curseur pendant la saisie - non visible...
Au clic - la position du chariot change - le curseur n'est pas visible...
Sur DoubleClick - sélection - lors du déplacement du chariot - le chariot est désélectionné, le curseur - non visible...
La compilation F7 permet également de masquer le curseur...
Et ce point - si je ferme une autre (pas MT... navigateur, par exemple calculatrice...) ForegroundWindow ou alt-tab à partir d'eux - le curseur est là...
Le modèle supérieur est au format hexadécimal de MT4, le modèle inférieur est de MT5 :
Question : quel est ce format délicat dans la deuxième, pourquoi ? Est-il possible de tout remettre comme avant dans MT4, sans ces 00 dans chaque symbole ? Cela ne me convient pas, car je pense que la moitié des informations sont simplement vides et superflues.
MetaTrader 5 est entièrement unicode et supporte les chaînes de caractères dans toutes les langues.
C'est pourquoi les configurations sont également unicode, afin que les textes multilingues puissent être enregistrés et lus correctement. Le texte unicode étant absolument standard, il ne pose aucun problème. Il s'ouvre dans de nombreux programmes, y compris le bloc-notes.
Qu'est-ce que le bloc-notes a à voir avec ça ? Je n'ai pas besoin de la regarder avec mes yeux, je dois utiliser un parseur pour analyser les chaînes de caractères. Et je n'analyse pas avec notepad, mais avec ActivePerl. Ainsi, avant de parser, disons, toutes les valeurs2=\d+\.\d+ d'un certain type de conteneur <objet>...</objet> du modèle MT5, je devrais d'abord parser tous les 0x00 pairs, puis je devrais faire les remplacements nécessaires, retourner 0x00 et seulement après cela alimenter MT5. Ou encore une autre dislocation : tout au long du parcours du fichier, tenir compte de ces mêmes 0x00 en ligne régulière à travers chaque caractère obligatoire pré-spécifié : v 0x00 a 0x00 l 0x00 u 0x00 e 0x00 2 0x00 = etc. (l'exemple est simpliste, en réalité v, a, l, u, e, = et d'autres caractères doivent également être convertis en hexadécimal). Un autre cas est celui de MT4, où il n'y a eu aucun problème, tout semblait et était un simple format texte. L'analyse hexagonale est généralement un mal sans nécessité claire et inévitable, mais les modèles lisibles par l'homme, à mon avis, ne sont pas le cas où une telle complexité est nécessaire.
Si vous n'essayez pas de contourner le problème avec les méthodes compliquées ci-dessus, il existe peut-être un moyen plus simple.
Pour les yeux, je ne faisais que mentionner le bloc-notes.
Oui, vous devrez utiliser des bibliothèques unicode pour l'analyse syntaxique.
Développeurs, à propos de mon compte - Puis-je augmenter l'effet de levier sur mon compte de démonstration de 100 à 500?
J'ai vraiment besoin d'avoir deux comptes, l'un avec un effet de levier = 100, l'autre avec un effet de levier = 500.
Dans la version 294, je suis tombé sur une chose intéressante (qui n'existait pas auparavant).
Au démarrage de l'éditeur, la barre de navigation s'affiche de manière étrange (après avoir changé d'onglet, tout va bien). ....