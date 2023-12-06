Erreurs, bugs, questions - page 55
Eh bien...
Je ne pense pas que ça devrait être comme ça, et toi ?
Pourquoi ça ne le serait pas ? S'il n'y a pas eu un seul tick dans la minute, la barre correspondante ne sera pas non plus formée. Ce point a déjà été discuté à de nombreuses reprises.
Je prends le prix d'une minute fermée et je l'écris dans le journal.
Et voici la photo, la barre est formée.
Ne serait-il pas plus logique de générer une barre dans laquelle tous les prix sont égaux au prix de clôture de la barre précédente ?
Et sur ce point, j'aimerais entendre une réaction
Ne serait-il pas plus logique de générer une barre dans laquelle tous les prix sont égaux au prix de clôture de la barre précédente ?
Et pour les utilisateurs pour qui ces barres sont sautées, faites une coche dans les paramètres ! Je ne veux pas qu'on les montre.
Après tout, les indicateurs sont faussés.
Pas de tics, pas de barres.
Nous nous sommes prononcés sur cette question à de nombreuses reprises, notre opinion ne changera pas. Pas de tics - pas de barres.
OK, ce n'est pas vraiment ce dont nous parlons ici.
Et à propos de "Pas de tics, pas de barres", nous pouvons commencer un fil séparé.
Je n'ai pas du tout pu obtenir la valeur de l'indicateur sur la barre actuelle dans mon testeur multidevises (bien que je n'en aie pas besoin, mais quand même). Voici la construction :
double Buf[2]; // в начале программы
Hnd=CopyBuffer(M_Handl[In][AO_D],0,0,2,Buf); // В теле функции OnTimer
if(Hnd <= 0) {Print("Не удалось скопировать индикатор Ac_D. Error = ", _LastError); PlaySound("alert.wav"); return(-1);}
Indik[In][AO_D][0] = Buf[1]; // На самом деле это бар № 1
Indik[In][AO_D][1] = Buf[0]; // А это бар № 2
Et je n'ai toujours pas pu obtenir la 0ème barre ! ?
Si vous devez copier une quantité prédéfinie de données, il est préférable de le faire dans untampon alloué statiquement pour éviter une surallocation inutile de mémoire.
Quelle que soit la propriété du tableau récepteur - as_series=true ou as_series=false, les données seront copiées de manière à ce que l'élément le plus ancien dans le temps se trouve au début de la mémoire physique allouée au tableau.
Selon la documentation, Buf[1] devrait être le 0ème, mais c'est toujours le 1er, et Buf[0] est le 2ème.
J'exécutais Multicurrency sur EURUSD H1, tandis que je lisais les données de AO sur EURUSD D1.
Vous l'exécutez donc sur un instrument et essayez de prendre le prix de la barre actuelle sur l'autre instrument ?
Il me semble que le tick du deuxième instrument arrive plus tard, c'est pourquoi il y a une tension avec la barre actuelle.
Je dirais que le journal ne coïncide pas la plupart du temps, mais il a coïncidé une fois (première et dernière ligne).
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Time EURUSD2010.07.01 01:34 mas1(EURUSD)-1.22251 mas2(GBPUSD)-1.49516
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Heure EURUSD2010.07.01 01:33 Heure GBPUSD2010.07.01 01:32 mas1(EURUSD)-1.22264 mas2(GBPUSD)-1.49512
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Heure EURUSD2010.07.01 01:32 Heure GBPUSD2010.07.01 01:31 mas1(EURUSD)-1.22241 mas2(GBPUSD)-1.49515
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Heure EURUSD2010.07.01 01:31 Heure GBPUSD2010.07.01 01:30 mas1(EURUSD)-1.22248 mas2(GBPUSD)-1.49523
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Heure EURUSD2010.07.01 01:30 Heure GBPUSD2010.07.01 01:29 mas1(EURUSD)-1.22245 mas2(GBPUSD)-1.4951
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Heure EURUSD2010.07.01 01:29 Heure GBPUSD2010.07.01 01:28 mas1(EURUSD)-1.22257 mas2(GBPUSD)-1.4948
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Heure EURUSD2010.07.01 01:28 Heure GBPUSD2010.07.01 01:28 mas1(EURUSD)-1.2224 mas2(GBPUSD)-1.49467
Mot clé OnTimer