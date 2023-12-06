Erreurs, bugs, questions - page 495
Et une autre question, par exemple la situation suivante :
J'ai besoin de 100 barres de la série temporelle High sur le graphique horaire. Qu'est-ce qui sera le plus efficace - copier 100 barres à partir du conseiller expert ou les obtenir à partir du tableau transmis à l'indicateur ? En d'autres termes, si j'attache l'indicateur au graphique, copiera-t-il les barres que je n'utiliserai pas ?(Est-il possible de connaître le temps d'exécution à l'aide de MQL ?
MetaTrader 5 Client Terminal build 495
Le testeur écrase toujours la fin du graphique avec un grand nombre de transactions:
Veuillez le corriger dans la prochaine version. S'il vous plaît, réparez-la !
La fin du graphique est particulièrement importante pour estimer le trade avec la même stratégie dans un futur proche. Le championnat risque d'échouer.;)
--Exemple d'un conseiller expert en trading actif dans la bande-annonce. Son graphique est également dans l'image.
Salut ! Avec ce code, en particulier l'ordre des TF spécifiés, l'indicateur ne sera pas affiché s'il est exécuté sur M5.
Après la mise à niveau vers la dernière version, tous les panneaux qui ont été créés à l'aide de Bitmap Label ne s'affichent pas correctement ou ne s'affichent pas du tout. La liste des changements indique :
...
8. MQL5 : Correction du travail avec les images pour l'étiquette Bitmap.
...
Qu'est-ce qui a été changé exactement ? Je veux dire, qu'est-ce que tu dois réparer maintenant pour que ça marche à nouveau ?
J'essaie de modifier un message nouvellement ajouté (IE8), mais pour une raison quelconque, "Nouveau commentaire" apparaît sans le texte que je voulais modifier.
Le résultat est que le texte du message correct est supprimé. Ce n'était pas comme ça avant.
1. Après la mise à niveau de 489 à 495, il n'était pas possible de connecter les agents cloud (pas de marquage dans "use"), jusqu'à ce que les paramètres MQL5.Community soient réintroduits dans la configuration.
2. erreur (à mon avis) dans la répartition des exécutions pendant l'optimisation :
L'optimisation a été exécutée (2 paramètres variables, 525 exécutions), 1 noyau local et 3 réseaux de nuages disponibles. En conséquence, les agents des nuages ont effectué 4 passages, après quoi les nuages sont passés à l'état fini. Le reste, probablement (il faut arrêter l'optimisation), est allé au noyau local...
3. Pendant l'optimisation de l'étape 2, le journal du testeur a cessé d'apparaître dans MetaTrader 5\tester\logs\20110825.log.
PS.
Après l'arrêt du processus d'optimisation, la sortie du journal a repris. Fragment de journal :
2011.08.25 09:05:26 Tester arrêté par l'utilisateur
2011.08.25 09:05:26 Cache du fichier du testeur S:/Program Files\MetaTrader 5\tester\cache\fourth_2011_multi.GBPUSD.M1.0.xml écrit
2011.08.25 09:05:26 MQL5 Cloud USA connexion fermée
2011.08.25 09:05:26 MQL5 Cloud Europe connexion fermée
2011.08.25 09:05:26 MQL5 Cloud Chypre connexion fermée
2011.08.25 09:05:26 2011.08.25 09:05:26 Connexion Core 1 fermée
2011.08.25 09:05:26 Optimisation du testeur réussie en 5 heures 52 minutes 14 secondes
2011.08.25 09:05:26 Optimisation du testeur terminée, total de passes 16
2011.08.25 03:16:48 MQL5 Cloud Europe USDJPY : synchronisation de l'historique terminée [7 Kb]
2011.08.25 03:16:48 MQL5 Cloud Europe USDJPY : historique pour l'année 2011 synchronisé
2011.08.25 03:16:46 MQL5 Cloud USA USDCHF : synchronisation de l'historique terminée [8 Kb]
2011.08.25 03:16:46 MQL5 Cloud USA USDCHF : historique de l'année 2011 synchronisé
2011.08.25 03:16:45 MQL5 Cloud USA USDJPY : synchronisation de l'historique terminée [7 Kb]
2011.08.25 03:16:45 MQL5 Cloud Cyprus USDJPY : historique de l'année 2011 synchronisé
2011.08.25 03:16:41 MQL5 Cloud USA USDCAD : synchronisation de l'historique terminée [7 Kb]
2011.08.25 03:16:41 MQL5 Cloud USA USDCAD : historique de l'année 2011 synchronisé
2011.08.25 03:16:32 MQL5 Cloud Europe GBPJPY : synchronisation de l'historique terminée [8 Kb]
2011.08.25 03:16:32 MQL5 Cloud Europe GBPJPY : historique pour l'année 2011 synchronisé
2011.08.25 03:16:31 MQL5 Cloud Europe GBPCHF : synchronisation de l'historique terminée [9 Kb]
2011.08.25 03:16:31 MQL5 Cloud Europe GBPCHF : historique de l'année 2011 synchronisé
2011.08.25 03:16:29 MQL5 Cloud Cyprus USDCHF : synchronisation de l'historique terminée [8 Kb]
2011.08.25 03:16:29 MQL5 Cloud Cyprus USDCHF : historique de l'année 2011 synchronisé
2011.08.25 03:16:22 MQL5 Cloud USA GBPJPY : synchronisation de l'historique terminée [8 Kb]
2011.08.25 03:16:22 MQL5 Cloud USA GBPJPY : historique de l'année 2011 synchronisé
2011.08.25 03:16:21 MQL5 Cloud Cyprus USDCAD : synchronisation de l'historique complétée [7 Kb]
2011.08.25 03:16:21 MQL5 Cloud Cyprus USDCAD : historique de l'année 2011 synchronisé
2011.08.25 03:16:16 MQL5 Cloud Europe EURJPY : synchronisation de l'historique terminée [8 Kb]
2011.08.25 03:16:16 MQL5 Cloud Europe EURJPY : historique pour l'année 2011 synchronisé
2011.08.25 03:16:12 MQL5 Cloud Europe GBPJPY : synchronisation de l'historique terminée [8 Kb]
2011.08.25 03:16:12 MQL5 Cloud Cyprus GBPJPY : historique de l'année 2011 synchronisé
2011.08.25 03:16:03 MQL5 Cloud USA GBPCHF : synchronisation de l'historique terminée [9 Kb]
2011.08.25 03:16:03 MQL5 Cloud USA GBPCHF : historique de l'année 2011 synchronisé
2011.08.25 03:16:02 MQL5 Cloud Europe EURGBP : synchronisation de l'historique terminée [7 Kb]
2011.08.25 03:16:02 MQL5 Cloud Europe EURGBP : historique de l'année 2011 synchronisé
2011.08.25 03:16:01 MQL5 Cloud Cyprus GBPCHF : synchronisation de l'historique terminée [18 Kb]
2011.08.25 03:16:01 MQL5 Cloud Chypre GBPCHF : historique de l'année 2011 synchronisé
2011.08.25 03:15:57 MQL5 Cloud USA EURJPY : synchronisation de l'historique terminée [8 Kb]
2011.08.25 03:15:57 MQL5 Cloud USA EURJPY : historique pour l'année 2011 synchronisé
2011.08.25 03:15:53 MQL5 Cloud USA EURJPY : synchronisation de l'historique terminée [8 Kb]
2011.08.25 03:15:53 MQL5 Cloud Cyprus EURJPY : historique de l'année 2011 synchronisé
2011.08.25 03:15:43 MQL5 Cloud Cyprus EURGBP : synchronisation de l'historique terminée [7 Kb]
2011.08.25 03:15:43 MQL5 Cloud Cyprus EURGBP : historique de l'année 2011 synchronisé
2011.08.25 03:15:38 MQL5 Cloud Cyprus EURCHF : synchronisation de l'historique terminée [8 Kb]
2011.08.25 03:15:38 MQL5 Cloud Cyprus EURCHF : historique de l'année 2011 synchronisé
2011.08.25 03:15:37 MQL5 Cloud Europe EURCHF : synchronisation de l'historique terminée [8 Kb]
2011.08.25 03:15:37 MQL5 Cloud Europe EURCHF : historique de l'année 2011 synchronisé
2011.08.25 03:14:51 MQL5 Cloud USA EURGBP : synchronisation de l'historique terminée [7 Kb]
2011.08.25 03:14:51 MQL5 Cloud USA EURGBP : historique pour l'année 2011 synchronisé
2011.08.25 03:14:49 MQL5 Cloud USA EURCHF : synchronisation de l'historique terminée [8 Kb]
2011.08.25 03:14:49 MQL5 Cloud USA EURCHF : historique pour l'année 2011 synchronisé
2011.08.25 03:13:16 Core 1 synchronisation commune terminée
2011.08.25 03:13:16 Core 1 autorisé (agent build 495)
2011.08.25 03:13:15 MQL5 Cloud USA synchronisation commune terminée
2011.08.25 03:13:15 Core 1 connecté
2011.08.25 03:13:14 MQL5 Cloud Europe synchronisation commune terminée
2011.08.25 03:13:14 MQL5 Cloud Europe autorisé (serveur build 495)
2011.08.25 03:13:14 MQL5 Cloud Chypre synchronisation commune terminée
2011.08.25 03:13:14 MQL5 Cloud USA autorisé (serveur build 495)
2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud USA connecté
2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud Cyprus autorisé (serveur build 495)
2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud Europe connecté
2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud Cyprus connecté
2011.08.25 03:13:13:13 MQL5 Cloud USA se connectant à 2.agents.mql5.com:443
2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud Europe se connecte à 1.agents.mql5.com:443
2011.08.25 03:13:13 Chypre MQL5 Cloud se connectant à 3.agents.mql5.com:443
2011.08.25 03:13:13 Core 1 se connectant à 127.0.0.1:3000
2011.08.25 03:13:13 Le processus de l'agent Core 1 a démarré
2011.08.25 03:13:12 La taille du pack de tâches initial est de 131 pour le testeur.
2011.08.25 03:13:12 Optimisation complète du testeur commencée
2011.08.25 03:13:10 Tester Experts\fourth_2011_multi.ex5 sur GBPUSD,M1 du 04.10.2010 00:00 au 24.12.2010 00:00
Bug du forum :
En essayant de modifier un message que je viens d'ajouter (IE8), pour une raison quelconque, "Nouveau commentaire" apparaît sans le texte que je voulais modifier.
Résultat - le texte du message édité est effacé. Ce n'était pas comme ça avant.
Ouais. J'ai le même problème. Un peu plus de transactions et une partie du graphique est compressée, ce qui rend impossible l'analyse du résultat.
Ce sujet a-t-il été abordé quelque part ? Qu'est-ce que ça a à voir ? Et quand sera-t-il réparé ?
La nouvelle version a des problèmes lors de la commutation de temps en temps, la transition commence à partir d'un point arbitraire sur le graphique. En conséquence, nous avons une partie du graphique avec les anciennes barres et une partie avec les nouvelles. Build 495 - step backward !!!!!!