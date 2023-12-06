Erreurs, bugs, questions - page 498
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Veuillez préciser exactement comment vous exécutez le terminal? En ligne de commande ?
J'ouvre le dossier MetaTrader 5 et je double-clique sur terminal.exe.
Après avoir fermé le terminal dans le gestionnaire des tâches de Windows, il reste "suspendu" :
Un programme normal ne démarre pas le programme tant que vous n'avez pas forcé la fin du processus dans Manager.
Cela ne se produit pas à chaque fois.
Après avoir fermé le terminal dans le gestionnaire des tâches de Windows, il reste "suspendu" :
Un programme normal ne démarre pas le programme tant que vous n'avez pas forcé la fin du processus dans Manager.
Cela ne se produit pas à chaque fois.
N'y a-t-il pas de scripts en boucle ou d'experts sur les graphiques ? Ils peuvent entraîner un retard dans le déchargement du terminal.
Exactement cette fois, le conseiller expert était accroché au graphique, mais il n'y a pas de boucles infinies. Après avoir fermé le terminal, j'ai immédiatement ouvert le Gestionnaire des tâches, car je me souvenais que de tels moments étaient déjà arrivés et j'ai décidé de voir comment cela fonctionnait cette fois-ci. terminal64.exe était présent dans les processus. J'ai attendu environ une minute, puis j'ai fermé de force le processus.
Exactement cette fois, le conseiller expert était accroché au graphique, mais il n'y a pas de boucles infinies à cet endroit. Après avoir fermé le terminal, j'ai immédiatement ouvert le Gestionnaire des tâches, car je me souvenais que de tels moments étaient déjà arrivés et j'ai décidé de voir comment cela fonctionnait cette fois-ci. terminal64.exe était présent dans les processus. J'ai attendu environ une minute, puis j'ai fermé de force le processus.
Le terminal se ferme-t-il immédiatement sans le conseiller expert ?
Si c'est en une seule fois, cela signifie que l'affaire concerne uniquement cette EA.
Une minute n'est pas suffisante, il est possible de décharger le terminal pendant 5 à 6 minutes (après 10, vous devriez commencer à vous inquiéter).
Le terminal se décharge rapidement et une minute est extrêmement longue.
En outre, vous devez tenir compte de l'influence des antivirus en cours d'exécution et du disque sur lequel le terminal fonctionne. Certains parviennent à démarrer le terminal à partir de disques réseau lents ou de lecteurs flash ayant une vitesse d'écriture de 3 Mb/sec (ou moins).
Une minute ne suffira pas, il est tout à fait possible de décharger le terminal en 5-6 minutes (après 10, vous devriez commencer à vous inquiéter).
Windows se ferme plus rapidement pour moi). Il arrive parfois que vous deviez redémarrer un programme particulier pour corriger un "pépin". Dans le monde des logiciels, cela est normal, à mon avis. Dans les bons logiciels, c'est bien sûr moins fréquent. Dans MT5, ce n'est pas si fréquent pour moi.
Renat :
Le terminal se ferme-t-il immédiatement sans Expert Advisor ?
S'il se ferme d'un coup, c'est à cause de ce conseiller expert.
J'ai essayé plusieurs fois maintenant d'ouvrir et de fermer le terminal en utilisant le même Expert Advisor sans rencontrer une telle situation. Le terminal a été déchargé pendant environ 5 secondes.
Dans mon cas, c'est probablement dans l'ordre des choses, car de nombreux programmes sont exécutés simultanément. C'est peut-être la raison d'un conflit quelque part. En somme, ce n'est pas crucial.
Maintenant, j'ai essayé plusieurs fois avec le même Expert Advisor d'ouvrir et de fermer le terminal, aucune situation de ce genre ne s'est produite. Le terminal s'est déchargé pendant environ 5 secondes.
Dans mon cas, c'est probablement dans l'ordre des choses, car de nombreux programmes sont exécutés en même temps. C'est peut-être la raison d'un conflit quelque part. Pas critique, en général.