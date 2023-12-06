Erreurs, bugs, questions - page 502
Notre serveur de démonstration MetaQuotes-Demo est en heure GMT+1 avec l'heure d'été activée.
La grande majorité des courtiers en devises utilisent l'heure GMT+1 (l'heure d'été est différente) ou GMT+2 avec l'heure d'été désactivée.Pardon - et le vendredi 26, il était GMT+0, du moins regardez la clôture.
Oui, vendredi, c'était GMT+0 sur Metaquotes-Demo.
Vendredi, Microsoft a publié une mise à jour qui a modifié l'heure d'été en Russie, ce qui a entraîné un changement brutal de l'heure sur l'ordinateur.
Nous l'avons rapidement corrigé.
Vendredi, Microsoft a publié une mise à jour qui a modifié l'heure d'été en Russie, ce qui a entraîné un changement brutal de l'heure sur l'ordinateur.
Nous avons corrigé cela rapidement.
Merci, mais à part cette erreur (il s'agit bien d'une erreur - ce vendredi était GMT+0, en raison de défaillances informatiques), toutes les autres heures étaient et seront en Europe centrale ? Je m'excuse pour le dérangement.
ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)
%1 n'est pas une application Win32 valide. -- ... c'est ça ?
FileUnlimitedTest (EURUSD,H1) Cannot open '<...>\MQL5\Libraries\TheXpert\FileUnlimited\FileUnlimitedWide.ex5' (193)
Le fichier est disponible. Il est compilé avec la version dans laquelle il se trouve actuellement.
Qu'est-ce que l'erreur 193? Je suppose que c'est une gaffe de ma part, mais je ne la trouve pas. Ou au Service Desk ?ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)
%1 n'est pas une application Win32 valide. -- ... c'est ça ?
dites-moi quel est le problème...
C'est écrit :
Jedis au conseillerde ne négocier qu'à 00 minute... mais il négocie tout le temps.
Bonjour !
Veuillez m'aider à comprendre
J'ai un script simple
Après le travail, le fichier est créé, mais après chaque caractère, il écrit '.'. (code "00").
Ça ressemble à ça :
En conséquence, la taille du fichier est deux fois plus importante que ce qu'elle est censée être.
Est-ce que je fais quelque chose de mal ?
