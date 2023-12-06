Erreurs, bugs, questions - page 502

Nouveau commentaire
 
Renat:

Notre serveur de démonstration MetaQuotes-Demo est en heure GMT+1 avec l'heure d'été activée.

La grande majorité des courtiers en devises utilisent l'heure GMT+1 (l'heure d'été est différente) ou GMT+2 avec l'heure d'été désactivée.

Pardon - et le vendredi 26, il était GMT+0, du moins regardez la clôture.
 
Arkadiy:
Oui, c'était GMT+0 le vendredi sur Metaquotes-Demo, c'est ça qui est bizarre.
 
Arkadiy:
Oui, vendredi, c'était GMT+0 sur Metaquotes-Demo.

Vendredi, Microsoft a publié une mise à jour qui a modifié l'heure d'été en Russie, ce qui a entraîné un changement brutal de l'heure sur l'ordinateur.

Nous l'avons rapidement corrigé.

 
Renat:

Vendredi, Microsoft a publié une mise à jour qui a modifié l'heure d'été en Russie, ce qui a entraîné un changement brutal de l'heure sur l'ordinateur.

Nous avons corrigé cela rapidement.

Merci, mais à part cette erreur (c'était le GMT+0 du vendredi, dû à des problèmes informatiques), le reste du temps était et sera en Europe centrale ? Je m'excuse pour le dérangement.
 
Arkadiy:
Merci, mais à part cette erreur (il s'agit bien d'une erreur - ce vendredi était GMT+0, en raison de défaillances informatiques), toutes les autres heures étaient et seront en Europe centrale ? Je m'excuse pour le dérangement.
Oui, GMT+1 avec l'heure d'été.
 
TheXpert:
ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)

%1 n'est pas une application Win32 valide. -- ... c'est ça ?


Oui. Soumettez votre demande, nous nous en occuperons.
 
TheXpert:

FileUnlimitedTest (EURUSD,H1) Cannot open '<...>\MQL5\Libraries\TheXpert\FileUnlimited\FileUnlimitedWide.ex5' (193)

Le fichier est disponible. Il est compilé avec la version dans laquelle il se trouve actuellement.

Qu'est-ce que l'erreur 193? Je suppose que c'est une gaffe de ma part, mais je ne la trouve pas. Ou au Service Desk ?

ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)

%1 n'est pas une application Win32 valide. -- ... c'est ça ?


Il vaut mieux, bien sûr, que le Service Desk ait des sources.
 
maryan.dirtyn:

dites-moi quel est le problème...

C'est écrit :

Jedis au conseillerde ne négocier qu'à 00 minute... mais il négocie tout le temps.

Veuillez poster le code où vous demandez à l'EA de faire cela.
 

Bonjour !

Veuillez m'aider à comprendre

J'ai un script simple

void OnStart()
  {
    int h;
    int    m_integer  = 23;
    string m_string   = "EURUSD";
    double m_double   = 1.2345678;    
    
    h=FileOpen("TEST_CSV_FILE.CSV",FILE_CSV|FILE_WRITE,";");
    FileWrite(h,  
              m_integer, 
              m_string, 
              DoubleToString(NormalizeDouble(m_double,5),5));
    FileWrite(h,  
              m_integer, 
              m_string, 
              DoubleToString(NormalizeDouble(m_double,5),5));
    FileClose(h);
  }

Après le travail, le fichier est créé, mais après chaque caractère, il écrit '.'. (code "00").

Ça ressemble à ça :

Fichier CSV en mode hexadécimal

En conséquence, la taille du fichier est deux fois plus importante que ce qu'elle est censée être.

Est-ce que je fais quelque chose de mal ?

 
snookeredman:

Est-ce que je fais quelque chose de mal ?

Non, il n'y a rien de mal. Vous pouvez changer la page de code en CP_ACP. Et les points sont le remplacement par l'éditeur des caractères non valides.
1...495496497498499500501502503504505506507508509...3184
Nouveau commentaire