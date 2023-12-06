Erreurs, bugs, questions - page 501
Quelle est la raison pour laquelle l'historique de l'instrument sur les petites échelles de temps (moins d'un jour) n'est pas disponible pour l'affichage sur le graphique (depuis environ 2009) ? ??? S'agit-il d'une erreur ou d'une décision délibérée ???
Où se trouve ce paramètre ???
Ce n'est pas le problème, le problème est que lorsque j'essaie de descendre en dessous des barres de jour après 2009, les barres passent à la fois suivante, et avant 2009, j'ai des barres de jour.
Tous les courtiers n'ont pas téléchargé leur historique profond.
Connectez-vous à notre serveur de démonstration en tapant MetaQuotes dans le champ serveur et en appuyant sur Entrée :
Ouvrez ensuite un compte de démonstration sur le serveur MetaQuotes-Demo qui apparaît.
Bonjour messieurs. Aidez à régler une dispute entre de vieux amis - quelle heure est utilisée dans le terminal MT5, du développeur, semble être déjà là et des courtiers, et nous nous disputons sur les méta-cotes. Sinon, l'un de nous ne survivra pas à dimanche. Merci. Vendredi - l'heure indiquée dans l'aperçu du marché était Greenwich et les bougies étaient basées sur Greenwich, je m'en souviens parfaitement, je le regardais moi-même.
Je pensais que toute l'histoire se présentait sous forme de minutes, donc sur différentes moitiés, les graphiques peuvent ne pas correspondre ?
Merci.
Notre serveur de démonstration MetaQuotes-Demo est en GMT+1 avec l'heure d'été.
La grande majorité des courtiers en devises utilisent l'heure GMT+1 (l'heure d'été est différente) ou GMT+2 avec l'heure d'été désactivée.