220Volt:

Quelle est la raison pour laquelle l'historique de l'instrument sur les petites échelles de temps (moins d'un jour) n'est pas disponible pour l'affichage sur le graphique (depuis environ 2009) ? ??? S'agit-il d'une erreur ou d'une décision délibérée ???

Avez-vous l'option Illimité dans vos paramètres ?
Où se trouve ce paramètre ???

 
Service => Paramètres => Graphiques => Illimité
Ce n'est pas le problème, le problème est que lorsque j'essaie de descendre en dessous des barres de jour après 2009, les barres passent à la fois suivante, et avant 2009, j'ai des barres de jour.

 
Tous les courtiers n'ont pas téléchargé leur historique profond.

Connectez-vous à notre serveur de démonstration en tapant MetaQuotes dans le champ serveur et en appuyant sur Entrée :

Ouvrez ensuite un compte de démonstration sur le serveur MetaQuotes-Demo qui apparaît.

 

Bonjour messieurs. Aidez à régler une dispute entre de vieux amis - quelle heure est utilisée dans le terminal MT5, du développeur, semble être déjà là et des courtiers, et nous nous disputons sur les méta-cotes. Sinon, l'un de nous ne survivra pas à dimanche. Merci. Vendredi - l'heure indiquée dans l'aperçu du marché était Greenwich et les bougies étaient basées sur Greenwich, je m'en souviens parfaitement, je le regardais moi-même.

Je pensais que toute l'histoire se présentait sous forme de minutes, donc sur différentes moitiés, les graphiques peuvent ne pas correspondre ?

 
Tout l'historique est sous forme de minutes, les autres échéances ne sont construites qu'à partir de celles-ci.
Merci.

 
Notre serveur de démonstration MetaQuotes-Demo est en GMT+1 avec l'heure d'été.

La grande majorité des courtiers en devises utilisent l'heure GMT+1 (l'heure d'été est différente) ou GMT+2 avec l'heure d'été désactivée.

