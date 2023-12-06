Erreurs, bugs, questions - page 500

dites-moi quel est le problème...

void OnTick(){ MqlDateTime time; TimeCurrent(time); Print(time.min);}

C'est écrit :

Jedis au conseillerde ne négocier qu'à 00 minute... mais il négocie tout le temps.

 
que voulez-vous écrire ?
  
void OnTick(){ MqlDateTime time; TimeCurrent(time); if(time.min!=00) return; Print(time.min);}

Même quandil ne s'agit pas de 00 minutes... Il écrit encore tout le temps... ou suis-je au mauvais endroit ?

 
Désolé, c'est faux... quelque chose cloche... ou moi... ou moi.
 
quelle est la cause de l'erreur 4756 dans le testeur ?
 
Je ne peux pas croire que tu ne savais pas où chercher.))
 

J'ai cherché... mais qu'est-ce que ça veut dire... ? "Échec de l' envoi de la demande d'échange"... pendant trois mois d'essai... et puis soudain, tout va bien...

 
En plus de l'erreur ci-dessus, le journal peut également indiquer la raison entre crochets []. Par exemple, [arrêt invalide] ou [volume invalide]. Il y a quelque chose comme ça ?
 
J'ai compris...[arrêt invalide] ... l'erreur de filtrage était dans les paramètres
Quelle est la raison pour laquelle l'historique de l'instrument sur les petites échelles de temps (moins d'un jour) n'est pas disponible pour l'affichage sur le graphique (depuis environ 2009) ? ??? S'agit-il d'une erreur ou d'une décision délibérée ???

