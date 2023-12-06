Erreurs, bugs, questions - page 500
dites-moi quel est le problème...
C'est écrit :
Jedis au conseillerde ne négocier qu'à 00 minute... mais il négocie tout le temps.
Même quandil ne s'agit pas de 00 minutes... Il écrit encore tout le temps... ou suis-je au mauvais endroit ?
quelle est la cause de l'erreur 4756 dans le testeur ?
J'ai cherché... mais qu'est-ce que ça veut dire... ? "Échec de l' envoi de la demande d'échange"... pendant trois mois d'essai... et puis soudain, tout va bien...
Quelle est la raison pour laquelle l'historique de l'instrument sur les petites échelles de temps (moins d'un jour) n'est pas disponible pour l'affichage sur le graphique (depuis environ 2009) ? ??? S'agit-il d'une erreur ou d'une décision délibérée ???