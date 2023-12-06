Erreurs, bugs, questions - page 499
Construire 496. Win32. Frais ))))
L'optimiseur se fige en cours de processus... Les agents deviennent FINIS et y restent aussi longtemps qu'ils le souhaitent.
Le processus ne peut être rétabli que manuellement en désactivant les agents REMOTE supprimés, puis en les réactivant.
Et ainsi de suite jusqu'au prochain hoquet.
Construire 496. Win32. Fraîchement ))))
1) Utilisation de serveurs en nuage ou seulement locaux+distants ?
2) Pas d'interruption de la communication avec les agents distants ?
3) La génétique fonctionnait-elle ou était-elle complètement exagérée ?
1) Non, les serveurs en nuage n'ont pas été utilisés. Seulement local + distant. Si seuls les locaux fonctionnent, il n'y a pas d'accrochage.
2) La communication est stable.
3) La génétique a fonctionné (équilibre + facteur de récupération maximum).
Un conseil.
Il existe une fonction :
Comme vous pouvez le voir, le tableau ada_12 est passé "par valeur".
alors je fais ce qui suit :
ensuite je remplace ada_12 par mymass partout dans la fonction et le résultat du calcul de l'indicateur change =(
Essayez de définir la taille du tableau mymass (ArrayResize() ), vérifiez le nombre d'éléments copiés.
Votre tableau ada_12 est passé "par référence". Une autre chose est qu'un spécificateur const est spécifié.
Je n'ai pas travaillé avec la fonction ArrayCopy(), mais sa description ne contient que des tableaux unidimensionnels. Je ne sais pas si c'est crucial.
Les matrices ont-elles le même numéro de série ?
S'il n'y a pas de dimensionnalité et à la dimensionnalité 1 le nombre d'éléments copiés=0.
Définissez la taille du récepteur comme celle de la source. Source size = ArraySize(array source) ;ArrayResize(array receiver, size) ;
Dans votre cas, taille = ArrayRange(source, 0)
FileUnlimitedTest (EURUSD,H1) Cannot open '<...>\MQL5\Libraries\TheXpert\FileUnlimited\FileUnlimitedWide.ex5' (193)
Le fichier est disponible. Il est compilé avec la version dans laquelle il se trouve actuellement.
Qu'est-ce que l'erreur 193? Je suppose que c'est une gaffe de ma part, mais je ne la trouve pas. Ou au Service Desk ?ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)
%1 n'est pas une application Win32 valide. -- ... c'est ça ?