Erreurs, bugs, questions - page 402
J'ai constaté que la fonction Comment ( https://www.mql5.com/ru/docs/common/Comment ) du corps de l'indicateur envoie un message à la fenêtre principale.
Par exemple :
//+------------------------------------------------------------------+
//| Accélérateur/Décélérateur Oscillateur |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated,
const datetime &Time[],
const double &Open[],
const double &High[],
const double &Low[],
const double &Close[],
const long &TickVolume[],
const long &Volume[],
const int &Spread[])
{
Commentaire("Test") ;
.....
Dans ma logique, il devrait être affiché dans sa fenêtre
Intéressant
Encore une fois, je ne suis pas en faveur de la spéculation et de l'espoir du "peut-être".
Une réponse dequalité de la part des développeurs serait en mesure de résoudre la question sans ambiguïté .
J'aimerais plutôt entendre une réponse à la question suivante : faut-il attendre les paramètres dans OnTrade() ou non ?
Bien sûr, s'il y a encore des projets pour ce numéro...
Chez Alpari, il a toujours fonctionné sur le Classic et les conditions générales de vente le stipulent.
"Lot minimum 0,1 (échelon - 0,01)"
Ouvrir 0,1 fermer 0,09 reste 0,01
Je ne suis pas contre cette approche. L'essentiel est que la documentation indique explicitement, par exemple :
L'exigence de volume minimum de transactions n'est respectée qu'en l'absence d'une position déjà ouverte. Sinon, l'exigence de volume de transaction n'est satisfaite qu'en termes de granulation minimale.
Bonjour.
J'ai récemment vu sur le forum un indicateur sur les bandes de Bollinger qui colore les barres en fonction de l'écart qui a été cassé : si elle est supérieure, la tendance est à la hausse, si elle est inférieure, la tendance est à la baisse.
Je ne le trouve pas.
Si vous voyez ce que je veux dire, donnez-moi le lien. Merci.
Je viens d'essayer manuellement sur un compte réel - ça n'a pas marché, "mauvais volume".
MT4 ou MT5 ?
J'ai vérifié avec MT5 et tout fonctionne, je n'ai pas vérifié avec MT4 (il sera probablement difficile de le faire manuellement, je ne dirai pas que ce n'est pas possible - c'est un système de stock).
MT4 ou MT5 ?
Dans MT4 bien sûr... J'ai écrit ça sur un vrai compte.
J'ai cherché le nom ALPARI et REAL :)
Alors, il se peut qu'il ne fonctionne pas à la main.
Flexibilité des paramètres de l'interface - il y a une suggestion pour rendre mt5 plus flexible pour l'utilisateur, en termes de paramètres pour l'affichage des noms de symboles, plus spécifiquement - la possibilité de renommer n'importe quel c.-à-d. pas - pas gbpusd - mais ... - Par exemple - pas gbpusd mais ... livre", ainsi que l'introduction de panneaux de séparation tels que - la monnaie et la flèche vers le bas, les métaux, les actions, ce qui n'aurait pas été tout dans une pile, dans les barres, la séparation peut même ajouter des icônes mini, tels que la monnaie, le signe d'un quid ou un petit papier vert, les métaux - bien or petites barres, etc Approx. une telle flexibilité des paramètres de couleurs, des curseurs et des panneaux disponibles dans la plate-forme "Pro Trader", j'espère ne pas sonner comme une publicité, parce que le vôtre à l'heure actuelle certainement plus facile et mieux... :)
Il serait également intéressant de pouvoir modifier l'arrière-plan, sous le symbole dans la liste des symboles, ainsi que le changement de couleur, par exemple une mise en évidence importante un fond noir et une police blanche, moyenne, bleue et blanche et totalement sans importance, car il y a du noir sur du blanc ...
il y a des nouvelles? ?????