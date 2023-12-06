Erreurs, bugs, questions - page 401
Maintenant, faites attention (430 build, compte juste enregistré sur Alpari).
sergey1294
Merci pour ces informations.
C'est toujours une prise, alors. Le volume minimum de commande requis n'est pas atteint.
Est-ce acceptable lorsqu'il n'y a pas de positions ouvertes et que nous essayons d'ouvrir une position avec un volume de 0,01 lot dans n'importe quelle direction ?
Quoi qu'il en soit, j'aimerais entendre les explications des développeurs. La situation est contradictoire.
L'actuel est le n° 458 du 25/05/2011.
Tu penses qu'il n'y aura pas ça dedans ?
vous ne pouvez pas faire une transaction avec moins de volume même en mode manuel, mais vous pouvez fermer le reste de la position avec moins que le minlot. comme je l'ai dit, c'est la même chose en quad aussi
En effet, vous permet de fermer une pose existante sur n'importe quel volume (si ce n'est pas un bug, je ne sais pas quoi - peut-être qu'il a été initialement prévu ...), aura besoin de se rappeler juste au cas où.
Ouvrir une nouvelle pose ne permet pas, retourner une pose existante vers un volume incorrect ne fonctionne pas non plus.
Si vous souhaitez effectuer des transactions sur n'importe quel volume, vous pouvez le faire manuellement, mais par essence, c'est compréhensible.
Voilà, maintenant c'est réglé. Les règles de granulation du volume s'appliquent, sauf pour la clôture complète d'une position, auquel cas la transaction peut être de n'importe quel volume. Nous devrions le préciser dans la documentation.
Correction.
Pas seulement le plein. Si je comprends bien, l'exception (si c'est une exception) s'applique dans trois cas :
a) Fermeture complète d'une position par un lot égal (les détails techniques seront omis) ;
b) rognage d'une position existante - diminution du volume d'une position existante par un multiple d'un échelon (vraisemblablement) ;
c) Oversampling/ramping - augmentation du volume d'une position existante par un multiple d'un pas (supposé).
PS
Un roulement est très probablement possible si le volume résultant n'est pas inférieur au minimum. Ici, je n'ai pas vérifié (mais ce n'est en fait plus une exception à la règle).
Les gars, toutes nos conclusions sont des spéculations.
Nous devons obtenir un commentaire précis de la part des développeurs : s'agit-il d'une fonctionnalité ou d'un bogue ?
Si c'est une fonctionnalité, elle doit être décrite avec un maximum de détails au niveau de la documentation !
S'il s'agit d'un bug, alors il doit y avoir une restriction claire au niveau du "moteur MQL5" - le lot minimum et le pas minimum doivent être égaux.
J'ai fait le tour du forum, et les représentants du développeur semblent discuter rapidement de toutes les questions qui se posent. C'est un grand avantage de cette plateforme.
J'espère qu'ils donneront une réponse complète dans un avenir proche.
Les gars, toutes nos conclusions sont des spéculations.
Nous devons obtenir un commentaire précis de la part des développeurs : s'agit-il d'une fonctionnalité ou d'un bogue ?
S'il s'agit d'une fonctionnalité, elle doit être décrite avec un maximum de détails au niveau de la documentation !
Si nous prenons en compte le fait que dans MT4 il est également présent dans une certaine mesure, alors approuvons-le comme une fonctionnalité (les développeurs connaissent mieux la documentation).
Si notre gestionnaire ne sait pas faire la différence entre l'ordre que nous avons passé et l'ordre que nous avons passé, alors c'est un problème de courtier et non de complexe de négociation.
PS
Bien qu'il puisse y avoir des cas où le courtier ne sera pas content que le trader ait profité de cette faille. L'essentiel est de ne pas être effronté.
Habituellement, les courtiers fixent l'étape égale à l'ordre minimum.
Très souvent, lot min. = 0,1, pas 0,01.
Dans les DC, oui, je ne suis pas sûr qu'un courtier qui fonctionne vraiment bien configurera le serveur de cette façon.
Mais les sociétés de courtage, aussi gentilles soient-elles, finissent par se rendre compte des actions très malhonnêtes du client et peuvent prendre des mesures (quel genre de société de courtage aimerait une telle impudence ?).
Mais si vous n'êtes pas trop effronté, cette méthode peut fonctionner.
Intéressant
Encore une fois, je ne suis pas en faveur de la spéculation et de l'espoir du "peut-être".
Une réponse dequalité de la part des développeurs serait en mesure de résoudre le problème sans équivoque .