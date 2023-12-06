Erreurs, bugs, questions - page 404
Build 463 x64
Je suis juste sous le choc (positif)
Le terminal avec les experts survolés a commencé à se charger en moins de 30 secondes au lieu de 15-20 minutes (je n'ai pas manqué cela) !
Qu'avez-vous modifié ?
Le terminal démarre effectivement dans les 10 secondes mais il se heurte toujours à l'antivirus.
Aux développeurs.
Que dois-je faire pour ne pas fermer l'antivirus et après la mise à jour le terminal n'a pas bugué ?
Pouvez-vous joindre l'ancien et le nouveau journal de démarrage ?
C'est-à-dire les N premières lignes de l'ancien startup de la construction précédente jusqu'au moment de la stabilisation et les N premières lignes du log de la nouvelle construction jusqu'au moment de la stabilisation ?
Le terminal se charge effectivement en 10 secondes, mais entre toujours en conflit avec l'antivirus.
Aux développeurs.
Que dois-je faire pour ne pas tuer l'antivirus et pour que le terminal ne tombe pas en panne après la mise à jour?
Que se passe-t-il exactement (captures d'écran, journaux, descriptions) et sur quel antivirus ?
Pour notre part, nous faisons tout correctement dans des limites raisonnables et tous nos dossiers sont signés numériquement. Les anti-virus n'aiment pas qu'un programme se mette à jour tout seul.
Des exemples pour 25 indicateurs techniques ont été ajoutés. Je le ferai aussi pour les autres la semaine prochaine.
Que se passe-t-il exactement (captures d'écran, journaux, descriptions) et sur quel antivirus ?
Pour notre part, nous faisons tout correctement dans des limites raisonnables et tous nos dossiers sont signés numériquement. Les antivirus n'aiment pas que le programme se mette à jour lui-même.
J'ai déjà décrit le problème auparavant.
En général, cela ressemble à ceci :
1. Lors de la mise à jour vers une nouvelle version, le terminal ne peut pas charger normalement la nouvelle version lors du premier redémarrage.
Le processeur est chargé à 70-100%. Le processus terminal.exe se bloque dans les listes (impossible de décharger le processus manuellement). Le processus existe mais pas l'interface (à quelques reprises, l'interface a essayé d'apparaître, mais seule une fenêtre blanche sans menus ni autres éléments était visible).
KIS 2011 Antivirus (11.0.2.556 - b.c.d). La protection maximale est activée (sauf peut-être pour le contrôle parental), mais MT5 dispose de toutes les autorisations dont il a besoin.
J'ai également coché toutes les cases dans la mesure du possible - Faites confiance aux programmes qui ont une signature numérique.
3. le terminal ne peut démarrer que si j'ai désactivé le redémarrage automatique après les mises à jour, désactivé l'antivirus (il ne fonctionne plus), puis lancé le terminal.
Tous les redémarrages sont effectués normalement avec un antivirus actif.
Il y a des cas de redémarrage réussi après la mise à jour, mais le terminal charge environ 15-20 minutes (moins dans des circonstances chanceuses).
PS
Cela peut ne pas être lié à l'antivirus (par exemple, le travail interne du terminal lors du changement de build), mais cela prend trop de temps avec la protection active.
Au moins, c'était comme ça avant.
Pouvez-vous joindre l'ancien et le nouveau journal de démarrage ?
C'est-à-dire les N premières lignes de l'ancien journal de démarrage de la construction précédente avant stabilisation et les N premières lignes du journal de la nouvelle construction avant stabilisation ?
Build 463, WinXP SP3.
Depuis plusieurs builds maintenant, l'optimiseur ne fonctionne pas correctement. Pendant l'optimisation, les agents passent à l'état "terminé" ou "prêt", et certains restent à l'état "occupé" jusqu'à ce que vous désactiviez / activiez manuellement les agents à l'état "occupé" (c'est-à-dire que le processus de test s'arrête réellement). Après le "redémarrage" des agents en état d'activité, tous les autres agents se réveillent et le processus se poursuit jusqu'à un nouveau blocage.
Les éléments suivants peuvent être observés dans le journal pendant le processus :
Pourquoi les parenthèses ne sont-elles pas mises en évidence lorsque la distance est longue ?
stringo:
Intéressant:
Je préfèrerais entendre la réponse à la question suivante : attendons-nous des paramètres dans OnTrade() par le championnat ou non ?
Bien sûr, s'il y a encore des projets sur le sujet...
N'attendez pas.
La question n'est pas close, les développeurs en ont discuté plusieurs fois. Nous ne sommes pas parvenus à une conclusion définitive. La mise en œuvre s'avère trop lourde. Une solution est donc reportée pour l'instant.
C'est-à-dire que la mise en œuvre de cette variante pose de sérieux problèmes ?A partir de là, je m'occuperais moi-même du signal. Et maintenant, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser la fonction OnTrade(void) - pour exécuter les mêmes filtres à chaque fois qu'un événement commercial arrive avec, disons, 12 symboles négociés.
Journal de bord du téléchargement (je retrouverai les 15 minutes plus tard si nécessaire.... et cela sera probablement suffisant)