Erreurs, bugs, questions - page 400
Je viens de vérifier manuellement et tout se ferme bien. J'ai ouvert l'achat de 0,21 lot et fermé la vente de 0,2 lot, l'achat de 0,01 lot est resté sur le marché alors que le minimum était de 0,1 lot. Je l'ai vérifié sur 4 comptes et il n'y a pas d'erreurs dans la fermeture partielle là aussi.
...C'est absurde que nous ne puissions pas fermer complètement un poste ouvert.
Exactement ! C'est exactement ce dont je parle !
Peut-être que je me trompe. Veuillez me guider dans la bonne direction. =)
La position restante de 0.01 lot est-elle fermée par une transaction opposée de même volume ?
En d'autres termes, une transaction de vente de 0,01 lot est-elle exécutée (bien entendu, en fermant complètement la position ouverte) ?
Sur quel serveur avez-vous vérifié ?
à l'atpari
Oui, le volume restant de 0,01 est fermé, du moins en mode manuel.
Veuillez essayer l'algorithme suivant :
1. ouvrir une position longue avec un volume de 1.01 lots.
Envoyez un ordre de vente avec une taille de lot de 1,0. 3.
3. soumettre un ordre de vente dans le volume de 0.01 lots.
Il n'existe pas de fonction/opération de "clôture" dans le trading automatisé. La position n'est fermée que par une transaction inverse de volume égal (si je comprends bien).
Joignez votre "poisson" et, brièvement, les souhaits. Je me pencherai sur la question si possible (je ne peux rien promettre rapidement).
Merci pour votre aide. Roche a écrit sur certains décalages, mais je ne comprends toujours pas ce qu'il faut décaler. J'ai mis le code, je l'ai commenté. Stratégie : dessiner des flèches vertes sous les barres lorsque Tenkan>Kijun et Tenkan et Kijun sont au-dessus du nuage. Tracez des flèches rouges lorsque Tenkan<Kijun et Tenkan et Kijun sont sous le nuage.
@ sergeev Merci pour la réponse, je n'ai aucun problème avec cela, le problème est de savoir comment travailler correctement avec les données qui proviennent de la bibliothèque std.
À mon avis, il s'agit clairement d'un bogue (au moins la configuration du serveur est défectueuse).
L'idée est que le serveur en mode manuel ne devrait pas autoriser les transactions inférieures au volume minimum.
Chez Alpari, le minimum est de 0,10. On peut facilement s'en rendre compte en exécutant le script SymbolInfoSample de la borne standard (il montrera un minimum de 0,10 et un pas de 0,01).
Et maintenant, faites attention (construction 430, compte juste enregistré chez Alpari).
Et maintenant quelqu'un m'oblige comment faire une transaction inférieure au minimum (et ce n'est pas une position, à savoir le volume de transaction de 0.01) ...
En plus, une capture d'écran du dialogue pour faire une transaction (à mon avis, si le lot est inférieur à 0.10, la transaction devrait automatiquement interdire, mais non tout est normal) !
sergey1294
Merci pour ces informations.
C'est toujours une prise, alors. Le volume minimum de commande requis n'est pas atteint.
Est-ce acceptable lorsqu'il n'y a pas de positions ouvertes et que nous essayons d'ouvrir une position avec un volume de 0,01 lot dans n'importe quelle direction ?
Quoi qu'il en soit, j'aimerais entendre les explications des développeurs. La situation est contradictoire.