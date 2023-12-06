Erreurs, bugs, questions - page 297
Alpari pour toutes les paires
Si je ne me trompe pas, Alpari a une taille de lot minimale de 0,10.
Mais pour la validité et la vérification, comme mentionné ci-dessus, il est préférable d'utiliser
Erreurs lors de la lecture de longues lignes à partir de fichiers texte
{
string fn= "test_str.txt",sRead,sWrite="";
int cnStr=100,cnSymb=6000,i,fh;
fh=FileOpen(fn,FILE_WRITE|FILE_TXT|FILE_ANSI);
if(fh==INVALID_HANDLE) return;
for(i=0; i<cnSymb; i++)
{
sWrite+=(string)(i%10);
}
int wrLen;
for(i=0; i<cnStr; i++)
{
wrLen=FileWriteString(fh,sWrite+"\r\n")-2;
}
FileClose(fh);
fh=FileOpen(fn,FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
if(fh==INVALID_HANDLE) return;
int readLen,minCn,j,error1Cn=0,error2Cn=0;
for(i=0; i<cnStr; i++)
{
sRead=FileReadString(fh);
readLen=StringLen(sRead);
if(readLen!=wrLen)
{
if(error1Cn<3) Print("ERROR1 str: ",i," readLen: ",readLen,", wrLen: ",wrLen);
error1Cn++;
}
int minCn=MathMin(readLen,wrLen);
ushort chR,chW;
for(j=0; j<minCn; j++)
{
chR = StringGetCharacter(sRead, j);
chW = StringGetCharacter(sWrite, j);
if(chR!=chW) break;
}
if(j!=minCn)
{
if(error2Cn<3) Print("ERROR2 str: ",i," symbol: ",j," chR: ",chR," chW: ",chW," readLen: ",readLen,", wrLen: ",wrLen);
error2Cn++;
}
}
FileClose(fh);
Print("Str count: ",cnStr," str size: ",cnSymb," error1Cn: ",error1Cn," error2Cn: ",error2Cn);
}
//---
void OnStart(){testStr();}
Je reçois
ERROR1 str: 99 readLen: 0, wrLen: 6000
ERROR1 str: 98 readLen: 0, wrLen: 6000
ERROR2 str: 0 symbol: 5373 chR: 53 chW: 51 readLen: 5998, wrLen: 6000
ERROR1 str: 0 readLen: 5998, wrLen: 6000
Veuillez le réparer dès que possible.
Pouvez-vous me dire comment faire pour que la fenêtre de données affiche les noms de ses tampons ?
Voir l'exemple sous Propriétés du programme
#property indicator_plots 1
#property indicator_buffers 5
...
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");
...
Merci pour le message, corrigé.
La classe standard CChart est défaillante.
Exécutez le script et voilà, le graphique est emporté par le vent :o)
Le graphique est supprimé sans aucun message d'erreur.
La classe standard CChart est défaillante.
Exécutez le script et voilà, le graphique est emporté par le vent :o)
Le graphique est supprimé sans aucun message d'erreur.
Lorsque le script se termine, tous les objets sont détruits automatiquement, y compris une instance de la classe CChart. Mais les destructeurs des objets créés sont appelés pendant le processus de destruction. Dans notre cas, le destructeur ressemble à ceci pour la classe CChart
c'est-à-dire que le graphique sur lequel le script est exécuté est fermé.
PS Lisez l'article L'ordre de création et de destruction des objets dans MQL5.