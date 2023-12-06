Erreurs, bugs, questions - page 303
Veuillez indiquer l'adresse du serveur où vous avez les citations.
Et l'écart est au moins de 2010. Merci !
Question pour les développeurs :
Lesvariables globales du terminal client en mode test EA sont-elles émulées d'une manière ou d'une autre ou sont-elles absentes en tant que classe ?Merci.
Les variables globales fonctionnent pleinement dans le testeur de stratégie.
Cependant, la base de données des variables globales est annulée dans chaque test.
Dima_S:
Понято. А в терминале они в списке должны появляться, как было в МТ4?
Service-desk n'est pas ajouté à l'application #33778
C'est encore sur la plateforme x64...
J'ai une question, car je n'ai jamais eu affaire à des compilateurs 64 bits - y a-t-il un code spécial ? Pourquoi y a-t-il autant d'erreurs dans la version x64 ? En quoi diffèrent-ils de la version x32 ?
Je prends cette fonction dans la section Référence MQL5 / Fondamentaux du langage / Fonctions
Mais le compilateur imprime '(' - le point-virgule est attendu.
Qu'est-ce que cela signifie ?
Il s'agit d'une inattention humaine formelle.
dans la déclaration de la fonction double a - la lettre 'a' est en cyrillique, et dans le retour (a + b) - la lettre 'a' est en latin
cette lettre n'est-elle pas surlignée en rose dans votre éditeur ?
est une inattention humaine formelle...
Une explication avec une telle caractérisation est difficilement applicable à la situation :) Le symbole a été fixé immédiatement dans l'éditeur, comme une évidence. L'erreur se produit lorsque le curseur se trouve devant une parenthèse ouvrante, et non devant le caractère "a". En étant humainement attentif, vous auriez dû le remarquer dans le commentaire du compilateur cité.
La question demeure : https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page304#comment_48136
Explication. La question s'est posée, non pas parce que je m'assois et compile bêtement des exemples tirés du livre de référence, mais parce que ce message d'erreur apparaît lorsque je crée une fonction fonctionnelle. Faire référence à l'exemple de la référence ne change rien. Vous pouvez même supprimer la description des arguments de l'en-tête - le problème persiste.