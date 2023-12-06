Erreurs, bugs, questions - page 292
L'idée est de convertir automatiquement, vrai est 1, faux est 0.
Puis-je écrire Recount[Number] =false dans le programme après avoir décrit le tableau static int Recount [] ?
Désolé, je n'ai pas étudié ce programme spécifiquement, donc je ne connais pas la logique du programme. Et qu'est-ce qui vous déroute exactement ? Que les éléments du tableau statique changent de valeur dans le programme ?
Que l'on attribue à l'int-tu des valeurs booléennes.
Ah, c'est aussi une option. Si cette question vous laisse perplexe, recherchez dans le manuel une conversion de type implicite.
En principe, la réponse à cette question a déjà été donnée par Interesting. Mais si vous êtes vraiment minutieux, je vous suggère d'utiliser une conversion de type explicite:
Je n'ai pas trouvé dans le programme où les expressions booléennes sont converties en 1 ou 0, ou est-ce que je comprends mal quelque chose ?
Merci pour le reste.
Ce n'est pas un cas criminel, la conversion en type int est faite automatiquement, car le type bool est aussi stocké comme des entiers, mais avec une taille de 1 octet.
L'inconvénient de cette méthode est qu'elle ne garantit pas la portabilité vers différents compilateurs. Mais, dans ce cas, cela n'a pas d'importance, car les autres compilateurs n'existent tout simplement pas.
Je me demande comment je sais que la position de Symbol1 a changé il y a une minute.
Je comprends que tu utilises une méthode différente, mais le fait est que...
de ne pas ouvrir plus de lots que nécessaire, mais c'est vous qui voyez...
Je ne sais pas quoi en faire.
C'est vous qui décidez.
MT5 391
Quelque chose ne va pas avec le graphique du testeur, dans la version précédente c'était
Je pouvais voir où ils se fermaient et quel était le + ou le -.
Et maintenant ils se serrent les coudes d'une manière ou d'une autre. Dans la figure, 2 fois ouvert + 2 fois fermé - cela montre une transaction, pas deux.
Ou même 3.4
C'est-à-dire que cela devrait être comme ceci dans une version précédente, j'ai testé la même période et les mêmes paramètres.
à propos - travaillez sur 2 paires (arbitrage)
Bild 391, 392. Le testeur s'est brisé en mille morceaux ((()
Définir les paramètres de l'essai #271 à partir du tableau des résultats.
et nous obtenons un résultat qui n'est même pas proche de ce qui est dans le tableau (((