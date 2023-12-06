Erreurs, bugs, questions - page 302
Pouvez-vous me dire quel serveur choisir où l'historique des devis
et les spreads depuis 2008. J'ai téléchargé le programme d'installation depuis votre site
J'ai téléchargé l'installateur depuis votre site MT5, mais j'ai essayé tous les serveurs après 2010, 01, 01.
J'ai essayé de supprimer l'historique
J'ai essayé de supprimer mon historique à partir du dossier racine - toujours la même chose.J'ai essayé les serveurs standard - terminal
Dites-nous, quel est le principe qui sous-tend la décision de sortir une nouvelle construction ?
Au cours de la semaine dernière, nous avons préparé la publication d'une importante mise à jour cumulative pour la plateforme MetaTrader 4. La publication des prochaines versions de MetaTrader 5 a donc été un peu ralentie.
La prochaine version de MT5 sera publiée dans les deux prochains jours (elle est déjà au stade final des tests internes).
Veuillez indiquer le serveur à choisir pour l'historique du devis.
Essayez d'augmenter le nombre maximum de barres sur le graphique dans les paramètres du terminal et redémarrez le terminal.
Merci pour la réponse - c'est rassurant, le serveur Alpari.
Nous avons découvert il y a longtemps que le serveur Alpari n'est pas le bon endroit pour effectuer des tests complets.
Des conseils sur le serveur à choisir, avec un historique de citations
J'y travaille depuis 2008. J'ai téléchargé le programme d'installation depuis votre site.
Si vous voulez le tester sur le serveur des développeurs, vous devriez le faire sur le serveur des développeurs. Pour autant que je me souvienne, l'historique des citations a été téléchargé à partir de l'année 2005.
Personnellement, je teste des EA depuis 2000.
En tout cas, l'histoire de la plus haute qualité que j'ai vue n'existe qu'ici (dommage que les personnages soient trop peu nombreux)...
Messieurs, quelqu'un a-t-il essayé de comparer les résultats de l'Expert Advisor en temps réel (par exemple, pendant une semaine) avec les résultats obtenus en exécutant le testeur sur la même période ?
Par exemple, le conseiller expert fonctionne d'abord pendant une semaine, puis nous exécutons le testeur pendant la même période avec les mêmes paramètres et nous comparons la liste des transactions. J'obtiens des résultats très différents.
En réalité, environ la moitié des transactions sont manquantes, sans qu'aucun problème ne soit enregistré dans le journal pour les ouvrir.
J'ai fait fonctionner un expert pendant trois mois sur une démo (métacitations). Les résultats dans le testeur sont identiques !
Hmmm... Ok, je vais voir pourquoi. Je vais peut-être trouver quelque chose.
Merci beaucoup. Je le pense aussi.
Mais je ne peux pas télécharger l'historique depuis ces serveurs, j'ai déjà tout essayé,
J'ai supprimé l'historique des citations du dossier et il ne se charge toujours pas.
J'ai essayé le script du site mais la même chose, je reçois l'avis
J'ai essayé le script du site mais il continue à se charger.
Dans le mode testeur, aussi, ne télécharge pas l'histoire. Si j'enregistre le serveur chez Alpari ou Broko, toutes les données seront téléchargées instantanément.
Ils se téléchargent tous instantanément, mais tous ces serveurs ne veulent pas devenir amis :-)