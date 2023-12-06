Erreurs, bugs, questions - page 145
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je pense qu'il y a une erreur dans la fonctionHistoryDealsTotal(), si elle est lancée après HistorySelectByPosition() .
De temps en temps, le nombre de transactions est égal à 0, et ce alors qu'il y a une position ouverte (variante multidevise).
Eh, je vais devoir supprimer MT5 et je voulais tellement l'utiliser... :'(
Je plaisante, WideCap à la poubelle :)
Win 7 x32
MT5 dernier
WideCap dernier
La plus grande demande... De mt4...
Pour toutes les petites choses qui comptent, veuillez créer un fil de discussion distinct (Thread - pour que ce soit plus clair... ;)...
Fatigué de charger le terminal et... arrêté - ennuyé... ;)
Ligne blanche - au lieu d'un menu...
Huit graphiques avec des bots...
Ajout d'un nouveau symbole - c'est tout... toute la journée - pas de connexion - pas de déconnexion... (((((
s...
PageFile - rendu déjà statique... bien assez - n'a pas aidé... (((((((
La plus grande demande... Avec mt4...
Pour toutes les petites choses qui comptent, veuillez créer un fil de discussion distinct (Thread - pour que ce soit plus clair... ;)...
Fatigué de charger le terminal et... arrêté - ennuyé... ;)
Ligne blanche - au lieu d'un menu...
Huit graphiques avec des bots...
Ajout d'un nouveau symbole - c'est tout... toute la journée - pas de connexion - pas de déconnexion... (((((
s...
PageFile - rendu déjà statique... bien assez - n'a pas aidé... (((((((
Mon terminal ne se bloque pas, votre problème est probablement différent.
Plus il y a de threads, plus il y a de points de synchronisation, ce qui entraîne un nombre considérable d'erreurs difficiles à trouver et imprévisibles dans le programme.
Mon terminal ne se bloque pas, votre problème est probablement ailleurs.
La nouvelle construction - 338 - s'est déchargée rapidement... joli... ))))
maintenant, je vais devoir le torturer pour qu'il s'accroche ;)
woof...
wow... il s'est aussi déchargé tout de suite)))))))))))
zzzs
bien, bien, bien... Pas de taches blanches. Et il télécharge des données.
Ah, bien joué ! Et quel beau et rapide déchargement ! !!
Tous - un toast aux développeurs ! Et peut-être que je ferai un bot pour Champ demain aussi...))))
Une telle chose se produit de temps en temps.
Capture d'écran avant le test :
("Démarrer" et minimiser le terminal)
Capture d'écran après :
Les barres d'outils, etc. ne sont pas en place
Plus il y a de threads, plus il y a de points de synchronisation, ce qui entraîne un nombre considérable d'erreurs difficiles à trouver et imprévisibles dans le programme.
Mon terminal ne se bloque pas, votre problème est probablement différent.
construire 338
Description :
Une erreur a provoqué l'arrêt de la communication du programme avec Windows.
La signature du problème :
Nom de l'événement problématique : AppHangB1
Nom de l'application : terminal64.exe
Version de l'application : 5.0.0.338
Horodatage de l'application : 0060dc00
Événement de gel : 678b
Type de suspension : 1
Version du système d'exploitation : 6.1.7600.2.0.0.256.1
Code de la langue : 1049
Signature supplémentaire du hangar 1 : 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
Signature supplémentaire du hangar 2 : 8160
Signature supplémentaire de suspension 3 : 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1
Signature supplémentaire du hangar 4 : 678b
Signature supplémentaire du hangar 5 : 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
Signature supplémentaire de suspension 6 : 8160
Signature supplémentaire de suspension 7 : 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1
Lisez la déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Si la déclaration de confidentialité en ligne n'est pas disponible, veuillez consulter la version locale :
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt