Erreurs, bugs, questions - page 145

Nouveau commentaire
 
divenetz:

Je pense qu'il y a une erreur dans la fonctionHistoryDealsTotal(), si elle est lancée après HistorySelectByPosition() .

De temps en temps, le nombre de transactions est égal à 0, et ce alors qu'il y a une position ouverte (variante multidevise).

Est-ce que ça se répète ?
 
Si WideCap est installé sur mon ordinateur (même sans règles pour mt5), alors MT5 ne se connecte pas au serveur et le testeur donne quelque chose à propos des sockets asynchrones.

Eh, je vais devoir supprimer MT5 et je voulais tellement l'utiliser... :'(

Je plaisante, WideCap à la poubelle :)

Win 7 x32
MT5 dernier
WideCap dernier

[Supprimé]  

La plus grande demande... De mt4...

Pour toutes les petites choses qui comptent, veuillez créer un fil de discussion distinct (Thread - pour que ce soit plus clair... ;)...

Fatigué de charger le terminal et... arrêté - ennuyé... ;)

Ligne blanche - au lieu d'un menu...

Huit graphiques avec des bots...

Ajout d'un nouveau symbole - c'est tout... toute la journée - pas de connexion - pas de déconnexion... (((((

s...

PageFile - rendu déjà statique... bien assez - n'a pas aidé... (((((((

 
EQU:

La plus grande demande... Avec mt4...

Pour toutes les petites choses qui comptent, veuillez créer un fil de discussion distinct (Thread - pour que ce soit plus clair... ;)...

Fatigué de charger le terminal et... arrêté - ennuyé... ;)

Ligne blanche - au lieu d'un menu...

Huit graphiques avec des bots...

Ajout d'un nouveau symbole - c'est tout... toute la journée - pas de connexion - pas de déconnexion... (((((

s...

PageFile - rendu déjà statique... bien assez - n'a pas aidé... (((((((

Plus il y a de threads, plus il y a de points de synchronisation, ce qui entraîne un nombre considérable d'erreurs difficiles à trouver et imprévisibles dans le programme.
Mon terminal ne se bloque pas, votre problème est probablement différent.
[Supprimé]  
mrProF:
Plus il y a de threads, plus il y a de points de synchronisation, ce qui entraîne un nombre considérable d'erreurs difficiles à trouver et imprévisibles dans le programme.
Mon terminal ne se bloque pas, votre problème est probablement ailleurs.
Oui... Je suis d'accord... Un code correctement écrit n'a pas besoin de beaucoup de fils... Raison de plus... NORMALEMENT_ÉCRIT( !)... ;)
[Supprimé]  

La nouvelle construction - 338 - s'est déchargée rapidement... joli... ))))

maintenant, je vais devoir le torturer pour qu'il s'accroche ;)

woof...

wow... il s'est aussi déchargé tout de suite)))))))))))

zzzs

bien, bien, bien... Pas de taches blanches. Et il télécharge des données.

[Supprimé]  

Ah, bien joué ! Et quel beau et rapide déchargement ! !!

Tous - un toast aux développeurs ! Et peut-être que je ferai un bot pour Champ demain aussi...))))

 

Une telle chose se produit de temps en temps.

Capture d'écran avant le test :

("Démarrer" et minimiser le terminal)

Capture d'écran après :

Les barres d'outils, etc. ne sont pas en place

[Supprimé]  
mrProF:
Plus il y a de threads, plus il y a de points de synchronisation, ce qui entraîne un nombre considérable d'erreurs difficiles à trouver et imprévisibles dans le programme.
Mon terminal ne se bloque pas, votre problème est probablement différent.
Cela dépend de la manière dont ces fils partagent les ressources et de ce qu'ils font. Bien sûr, il doit y avoir une synchronisation. Mais dans l'ensemble, c'est d'une importance secondaire.
 

construire 338

Description :
Une erreur a provoqué l'arrêt de la communication du programme avec Windows.

La signature du problème :
Nom de l'événement problématique : AppHangB1
Nom de l'application : terminal64.exe
Version de l'application : 5.0.0.338
Horodatage de l'application : 0060dc00
Événement de gel : 678b
Type de suspension : 1
Version du système d'exploitation : 6.1.7600.2.0.0.256.1
Code de la langue : 1049
Signature supplémentaire du hangar 1 : 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
Signature supplémentaire du hangar 2 : 8160
Signature supplémentaire de suspension 3 : 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1
Signature supplémentaire du hangar 4 : 678b
Signature supplémentaire du hangar 5 : 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
Signature supplémentaire de suspension 6 : 8160
Signature supplémentaire de suspension 7 : 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1

Lisez la déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&amp;clcid=0x0419

Si la déclaration de confidentialité en ligne n'est pas disponible, veuillez consulter la version locale :
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt

Заявление о конфиденциальности Windows 7 - Microsoft Windows
Заявление о конфиденциальности Windows 7 - Microsoft Windows
  • go.microsoft.com
Обратите внимание, что сведения, содержащиеся на этой странице, являются дополнением к заявлению о конфиденциальности Windows 7. Чтобы получить общее представление о принципах сбора и использования данных, относящихся к определенному компоненту или службе, прочитайте заявление о конфиденциальности Windows 7, а также все применимые дополнения...
1...138139140141142143144145146147148149150151152...3184
Nouveau commentaire