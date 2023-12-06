Erreurs, bugs, questions - page 304
J'ai vérifié en utilisant l'exemple de l'édition (en remplaçant le premier paramètre passé). Tout est OK, aucune erreur ne s'est produite.
L'exemple d'aide correct ressemble à ceci
Je n'ai pu obtenir un message comme le vôtre personnellement que dans un seul test, lorsque j'ai remplacé la première accolade par une accolade ronde. Puis j'ai reçu ce message
'(' - le point-virgule est attendu
Si le nombre de parenthèses (droite et gauche) ne correspond pas, l'avertissement suivant est généré
';' - token inattendu
'}' - le point-virgule est attendu
PS
Si j'essaie de compiler l'exemple actuel (avec un "a" russe), le compilateur génère une erreur comme il le devrait
a' - identifiant non déclaré
N'inventez pas pour les autres des choses qui n'existent pas :) Le symbole a été corrigé immédiatement dans l'éditeur, comme une évidence. L'erreur se produit lorsque le curseur se trouve devant la parenthèse ouvrante, mais pas avant le caractère "a". En étant humainement attentif, vous auriez dû le remarquer dans le commentaire du compilateur cité.
La question demeure : https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page304#comment_48136
Explication. La question s'est posée, non pas parce que je m'assois et compile bêtement des exemples à partir du livre de référence, mais parce que ce message d'erreur apparaît lorsque je crée une fonction fonctionnelle. Faire référence à l'exemple de la référence ne change rien. Vous pouvez même supprimer la description des arguments de l'en-tête - le problème persiste.
Oui, il a une erreur, très probablement sans rapport avec cet exemple.....
Vous devez regarder l'ensemble du code...
La lettre dans l'exemple a été corrigée, mais c'est exactement le genre d'erreur que nous ne pouvions pas obtenir. Pouvez-vous fournir le code complet pour que nous puissions le reproduire ?
Merci à tous pour votre attention à la question ! Le problème est qu'il n'y a pas de "code complet" qui pourrait déclencher une erreur. Je viens de décider de vérifier l'affirmation d'un manuel C++ selon laquelle la valeur d'une variable externe, qui est transmise à une fonction en tant qu'argument, ne peut pas être modifiée par la fonction (ou quelque chose comme ça - enfin, du domaine de l'auto-éducation). J'ai créé une fonction primitive pour vérifier - le compilateur génère une erreur. J'ai consulté la référence, copié l'exemple, corrigé le symbole dans l'exemple - toujours la même erreur. J'ai essayé d'insérer la fonction dans un modèle de script et dans le modèle de conseiller expert, l'erreur ne change pas. En fait, le "code complet" se compose uniquement de la fonction de l'exemple, qui a été insérée dans le corps vide de la fonction onTick() ou onStart().
Je posterai ce code pseudo-complet dans la soirée, mais je ne sais pas si cela peut aider. J'essaierai également de surcharger l'ordinateur, puisqu'il a été utilisé en mode "aller et retour" pendant une semaine.
La lettre de l'exemple a été corrigée, mais il n'a pas été possible d'obtenir cette erreur exacte. Pouvez-vous fournir le code complet pour que nous puissions le reproduire ?
D'une certaine manière, cela se reproduit comme ça.
Vous essayez de définir une fonction dans une autre - c'est inacceptable. La section sur l'appel de fonction vous le dit explicitement :
Une fonction peut être déclarée ou décrite n'importe où dans le programme de manière globale, c'est-à-dire en dehors des autres fonctions. Une fonction ne peut pas être déclarée ou décrite dans une autre fonction.
Vous essayez de définir une fonction dans une autre - c'est inacceptable. La section sur l'appel de fonction le dit explicitement :
Merci pour cette précision ! C'est exactement mon cas.
Les connaissances théoriques ne garantissent pas l'exactitude de leur application dans la pratique :) Mon erreur.
Construire 392.
Cochez la case.
Certains agents ne démarrent pas à distance, voici le journal :
Bien que via localhost cet agent fonctionne localement.
Quelle pourrait être la raison ?