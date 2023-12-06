Erreurs, bugs, questions - page 293
(build392) Dans la fenêtre du graphique du testeur, plusieurs transactions sont fusionnées,
Maintenant, vous ne pouvez pas voir combien, et comment, visuellement c'était mieux dans la construction 384.
Bild 391, 392. Le testeur s'est brisé en mille morceaux ((()
Définir les paramètres de l'essai #271 à partir du tableau des résultats.
Et nous avons obtenu un résultat qui n'est même pas proche de ce qui est dans le tableau (((
Je ne sais pas ce qu'il faut faire et comment le faire, je vais peut-être essayer un autre passage avec l'optimiseur,
Et ensuite, sélectionnez
Je ne sais pas quoi faire, peut-être essayer de le relancer avec l'optimiseur,
puis sélectionnez
La fiche d'aide indique :
ChartApplyTemplate
Applique le modèle spécifié au graphique.
boolChartApplyTemplate(
longchart_id,// ID du graphique
const stringfilename//nom du fichier avec le modèle
) ;
Paramètres
identifiant du graphique
[ID de la carte. 0 signifie le graphique actuel.
nom de fichier
[Nom du fichier contenant le graphique. Le fichier est recherché dans le dossier MQL5\Files.
Je ne sais pas quoi faire, peut-être réessayer avec l'optimiseur,
puis sélectionnez
C'est inutile. J'ai essayé 4 fois. absolument le même code de l'EA, sur les paramètres d'optimisation qui ont été obtenus dans 384 build dans 392 build donne des résultats absolument différents, qui ne correspondent pas du tout à ceux qui ont été...
Et d'abord supprimer le cache du dossier tester, peut-être que l'optimiseur prend les résultats à partir de là, l'exécution est toujours à refaire.
j'ai essayé ça, ça n'a pas aidé... le testeur a définitivement été cassé. d'une certaine manière, je dois revenir au 384 parce que le 392 ne fonctionne pas ((
et aussi dans la version 392, après une exécution, l'élément de menu Run Single Test devient miraculeusement indisponible (définit les paramètres et fait un essai), mais si vous définissez manuellement les paramètres, vous pouvez faire un essai, bien qu'un sacré résultat du plafond...
et ainsi de suite... Je ne comprends pas pourquoi, sur un Pentium III 733MHz, Sa Majesté MT5 ainsi que MetaTester sont dégoûtés de travailler avec de tels écrans porno-crash sous Windows XP SP3 32-bit.
:
Je n'ai pas travaillé sur cet ordinateur depuis longtemps. J'avais installé MT5 dessus (sur le disque D). J'ai formaté le disque C et j'ai essayé d'exécuter MT5. Le hic : on ne peut rien faire. Voici la photo. L'ancien compte a disparu, je ne peux pas en créer un nouveau. Que faire ?
Ajouter ce serveur (MQ) - access.metatrader5.com:443
Si vous vous souvenez des paramètres d'accès de l'ancien compte, essayez de le réactiver, sinon créez-en un nouveau.
Ajouter ce serveur (MQ) - access.metatrader5.com:443
Comment ajouter ? aucun bouton n'est actif (( où cliquer pour qu'il soit ajouté ?
J'ai essayé de le placer au-dessus d'une nouvelle installation et c'est la même chose, les boutons ne sont pas actifs.
Comment ajouter ? le bouton Non n'est pas actif (( Où dois-je cliquer pour qu'il soit ajouté ?
Là où le signe plus vert indique (il a aussi une adresse de serveur similaire).