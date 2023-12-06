Erreurs, bugs, questions - page 296
Qu'est-il arrivé au testeur de la version 392 ?
Il a cessé de dessiner le graphique comme avant. Maintenant, malgré la présence constante de nouvelles transactions, un nouveau point sur le graphique est dessiné le troisième (quatrième, cinquième) jour, et non immédiatement, comme c'était le cas auparavant. Et maintenant, le testeur n'a dessiné que deux points sur le graphique - le début et la fin du test. La période de test a couvert 6 ans au cours desquels il y a eu environ 500 transactions.
J'ai fourni un exemple concernant le dossier MQL5 dans mon commentaire. D'ailleurs, j'ai des messages de journal à cet endroit et cela montre clairement OÙ le compilateur recherche les fichiers.
Et, comme je l'ai écrit, OBJPROP_BMPFILE avec un chemin relatif depuis le dossier Images ne fonctionne pas non plus. En général, selon les dernières expériences, tout fonctionne lorsque le chemin complet est spécifié à partir de \ de MQL5.
La question est de savoir si cette innovation est valable. Ou s'agit-il d'un phénomène temporaire ?
Oui, à partir de maintenant, les chemins doivent être spécifiés par rapport au dossier MQL5.
1) Pour l'instant, nous ne prenons en charge que les fichiers *.bmp dans les ressources. À l'avenir, nous prévoyons de nous étendre en ajoutant des fichiers *.wav et *.png
2) Une ressource est insérée par la commande #resource "<chemin vers le fichier ressource>"
Ce chemin est formé selon le principe suivant : s'il y a "\" au début de la ligne,
, la ressource est recherchée par rapport au répertoire MQL5, s'il n'y a pas de slash, elle est recherchée par rapport au fichier source,
, dans lequel cette ressource est écrite. Dans ce cas, il n'est pas permis d'utiliser "..\" et ":\" dans les chemins des ressources
3) le nom de la ressource devient le chemin sans barres obliques au début du nom ; par exemple, "\Images\euro.bmp",
, le nom de la ressource devient alors "Images\euro.bmp"
4) pour utiliser la ressource dans le programme MQL lors de la définition de la propriété de l'image (à l'avenir, lors de la lecture de WAV)
, un attribut spécial ": :" est utilisé, par exemple, pour utiliser votre propre ressource, utilisez "::Images\euro.bmp"
pour utiliser une autre ressource ex5 "pictures.ex5::Images\euro.bmp".
Oui, maintenant les chemins doivent être relatifs au dossier MQL5.
#import "kernel32.dll"2011.02.08 14:06:45 Le fichier expert du testeur C:\Program Files\MetaTrader 5 DEV\MQL5\kernel32.dll a ouvert l'erreur [2]
C'est étrange, le testeur cherche aussi relativement au dossier MQL5...
Le testeur ne veut pas travailler avec des lots < 0.10
Erreur de 0,15 ouverture et 0,05 écriture [Volume non valide].
? le levier est réglé comme il devrait l'être 1k500 ?
? ? ?
Il y a une erreur soit dans la fonctionChartNext de , soit dans l'exemple:
EventChartCustom(currChart,eventID,lparam,dparam,sparam) ;
currChart=ChartNext(currChart) ;// en fonction du précédent, obtenir un nouveau graphique.
if(currChart==0)break;
currChart atteint effectivement la fin de la liste des graphiques == -1.
Que retourne cette expression ?
Voir l'article Limitations et contrôles dans les conseillers experts.
Quel serveur et quelle paire ?