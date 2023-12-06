Erreurs, bugs, questions - page 281
De l'aide :
FileReadArray
Lit des tableaux de n'importe quel type à l'exception des tableaux de chaînes de caractères (peut être un tableau de structures ne contenant pas de chaînes de caractères et des tableaux dynamiques) d'un fichier binaire à partir de la position actuelle du pointeur de fichier.
Alors à quoi fait référence la note FileReadArray tout en bas de l'aide :
"Un tableau de chaînes ne peut être lu qu'à partir d'un fichier de type TXT. La fonction essaie d'augmenter la taille du tableau si nécessaire." ?
C'est ma faute, je n'avais pas remarqué que le tableau était un tableau de chaînes de caractères.
Il est indiqué dans la section d'aide "Indicateurs d'ouverture de fichiers" :
Si aucun FILE_CSV, FILE_BIN ou FILE_TXT n'est spécifié, alors FILE_CSV est implicite.
Ça aide probablement :
Et où avez-vous spécifié que vous ouvrez un fichier TXT ? Utiliser le drapeau FILE_TXT
Je pensais que le logiciel s'en rendrait compte : ))))
Merci, ça a marché !
Veuillez répondre à deux questions :
1. Comment faire pour que le testeur de stratégie ne soit pas en ligne pendant l'optimisation (exécution unique) lorsque la connexion est activée ? Lorsque le testeur est bloqué par un pare-feu, il ne fonctionne pas.
2. MetaEditor5 dispose-t-il d'une aide comme le navigateur de MeaEditor4 ?
Il existe deux variables : l'int local e et l'int global ErrorLot.
Exécution de quatre lignes du code suivant à l'intérieur de l'Expert Advisor :
l'opérateur Print() produit toujours un résultat.
L'erreur ne peut pas être répétée dans un code distinct.
L'erreur est corrigée en remplaçant la variable e par une variable globale.
Lorsqu'il travaille avec des positions de grande taille, le testeur cesse de calculer les pertes à la clôture de la position et ne comptabilise que le Swap :
Construction 384
Dans la dernière version, des erreurs sont apparues. Fonction
a commencé à se déclencher à chaque tic, et même sans tic. Comme s'il était en boucle (4 fois par seconde de manière constante). Et le terminal charge en même temps quelque chose en continu, bien que je ne fasse pas défiler la fenêtre, et l'indicateur a besoin de peu de chandeliers (ce qui est à l'écran). En même temps, dans le gestionnaire de tâches, les valeurs des graphiques sont au maximum sur les deux cœurs, la charge du CPU aussi, et MT ralentit (dans cette fonction, j'ai le calcul, si je le supprime - pas de charge, mais la boucle reste). Si vous retirez l'indicateur du graphique, le chargement s'arrête après un certain temps. Ce n'était pas comme ça avant - ça a marché une fois, comme il se doit. Il y a un code devant :
Les données sont suffisantes, car les messages du code ne sont pas imprimés. Mais de
Il y a un message de test en cours en permanence.
Au moment où j'écrivais ce post, 20 MBt ont été téléchargés et continuent.
Veuillez le réparer tel qu'il était dès que possible.
Si quelqu'un n'a pas la dernière version, merci de partager.
Ça a recommencé. J'ai essayé d'installer le conseiller expert de l'article sur le graphique :
https://www.mql5.com/ru/articles/100
Des décalages terribles et le terminal n'arrête pas de charger quelque chose. Cela n'existait pas auparavant. Il n'y a pas de fonction if (prevcalculated==0) dans l'EA. Que se passe-t-il ? J'ai également remarqué que le terminal prend 200-500 Mo en mémoire lors de tels événements, alors que lorsque tout va bien, il en prend 10 fois moins. Quelqu'un a déjà écrit sur la taille de la mémoire, ils disent - pourquoi un demi-gigaoctet arrive.
1. Lors d'un seul passage, le testeur ne va pas sur Internet tout seul, il contacte votre propre machine.
En même temps, il reçoit des informations sur l'environnement du marché et des données historiques du terminal de négociation (si nécessaire, les données historiques seront synchronisées).
En bloquant le testeur, vous interférez avec le travail des agents testeurs, violant ainsi les algorithmes de base de l'interaction entre le testeur de stratégie et le terminal de trading (qui se trouve sur votre propre ordinateur).
2. L'aide est disponible uniquement sous forme de fichier séparé, PDF ou CHM (ce dernier est inclus) + Version en ligne.
Wow. Le testeur ne se connecte vraiment pas à Internet. Toutes les connexions du testeur vont à localhost:loopback, c'est-à-dire à lui-même, sur un loopback.
Vous n'en avez pas ?