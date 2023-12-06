Erreurs, bugs, questions - page 278
Après la mise à niveau vers la version 384, l'EA du testeur a cessé de clôturer les transactions sur le profit total, quel peut être le problème ?
Erreur de cotation (indiquée par des lignes).
Cela ne me dérange pas en principe, mais cela peut aider les développeurs à trouver l'erreur. Si vous avez besoin d'une description supplémentaire pour reproduire l'inexactitude, veuillez m'en informer.
Dans la dernière version, des erreurs sont apparues. Fonction
a commencé à se déclencher à chaque tic, et même sans tic. Comme s'il était en boucle (4 fois par seconde de manière constante). Et le terminal charge en même temps quelque chose en continu, bien que je ne fasse pas défiler la fenêtre, et l'indicateur a besoin de peu de chandeliers (ce qui est à l'écran). En même temps, dans le gestionnaire de tâches, les valeurs des graphiques sont au maximum sur les deux cœurs, la charge du CPU aussi, et MT ralentit (dans cette fonction, j'ai le calcul, si je le supprime - pas de charge, mais la boucle reste). Si vous retirez l'indicateur du graphique, le chargement s'arrête après un certain temps. Ce n'était pas comme ça avant - ça a marché une fois, comme il se doit. Il y a un code devant :
Les données sont suffisantes, car les messages du code ne sont pas imprimés. Et de.
Le message de test se poursuit en permanence.
Au moment où j'écris ce post - 20 MBt ont été téléchargés et continuent.
S'il vous plaît, réparez-le comme il était dès que possible.
Si quelqu'un n'a pas la dernière version, merci de partager.
Je regroupe MT5 et fichiers\MT4, les données sont transférées via des fichiers.
Existe-t-il un moyen de contourner l'erreur d'ouverture de fichier lorsque les deux terminaux y accèdent simultanément, ou peut-être existe-t-il d'autres moyens de résoudre le problème sans recourir à des DLL tierces ?
Utilisez les drapeaux d'ouverture de fichiers appropriés :
Identifiant
Valeur
Description
FICHIER_PARTAGÉ_LECTURE
128
Accès en lecture partagé par plusieurs programmes. Cet indicateur est utilisé lors de l'ouverture de fichiers (FileOpen())
FICHIER_PARTAGÉ_ÉCRIT
256
Plusieurs programmes écrivent ensemble l'accès. Cet indicateur est utilisé lors de l'ouverture d'un fichier(FileOpen())
Merci, mais il n'y a pas de SHARE dans MT4, n'est-ce pas ?