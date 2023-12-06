Erreurs, bugs, questions - page 277
Le testeur affiche souvent un total de 1280 passages dans l'onglet "paramètres" pendant l'optimisation, bien que le jeu de paramètres d'entrée indique un nombre complètement différent.
A quoi cela peut-il être dû ?
Question sur le testeur MT5 384.
----------------------------------
Problème : dans l'onglet des paramètres d'entrée, la valeur 12.0 est affichée (par exemple, un certain paramètre EA),
Je ferme le terminal, change les valeurs des paramètres dans le code de l'Expert Advisor, le compile, mais après le démarrage
le terminal, les valeurs des paramètres restent les mêmes qu'au premier démarrage (le code contient 4.0).
Solution : J'ai ouvert le dossier du testeur et supprimé tous les journaux et fichiers (à l'exception des guillemets) - tout va maintenant bien, la
Les paramètres d'entrée affichent maintenant les paramètres corrects.
Existe-t-il un moyen de résoudre cette erreur sans supprimer les fichiers du testeur à chaque fois ?
Il ne s'agit pas d'une erreur - le testeur enregistre volontairement les paramètres, jusqu'à ce que la liste des paramètres d'entrée dans l'expert soit modifiée. Il permet de tester rapidement les valeurs enregistrées après plusieurs recompilations.
Pour définir les paramètres par défaut (du code EA) de l'EA :
comment faire apparaître ce menu sur les EAs que j'ai créés ? seuls ces 5 EAs sont affichés et c'est tout ((( et je n'en ai pas besoin ))
Le moyen le plus simple : collez et compilez votre EA dans ce dossier
C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Advisors
et ça marchera !
La logique du code est-elle correcte ?
Vous devez comparer le nombre de lots des positions actuelles de 2 paires de devises.
ici posS1 - prend le volume du lot de la position actuelle Symbol1
posS2 - voici la valeur des lots de la position actuelle Symbol2
Ils sont ensuite comparés si (posS2<=posS1).
Je démarre le testeur, mais l'ouverture et la fermeture commencent dans une seule direction (pour 2 paires), après avoir inséré cette comparaison,
Je n'ai pas besoin de ce code, tout fonctionne bien. Veuillez m'indiquer où la logique est cassée.
Mode d'algorithme génétique?
Oui. Vous devriez probablement lire l'article. C'est vrai ce qu'on dit - si quelque chose échoue, essayez de lire les instructions :)