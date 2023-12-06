Erreurs, bugs, questions - page 133
D'après ce que je comprends, la régularisation, comme dans la démo ou dans le testeur...
Ainsi, lors de la sortie des valeurs dans le journal, une seule fois (pour la première fois) la fonction parabolique, c'est-à-dire CopyBuffer, renvoie 0 et non -1, comme cela devrait être le cas en cas d'erreur (bien que cela ne devrait pas être le cas non plus, toutes les données sont là, toutes téléchargées, pas de grands tableaux multidimensionnels, aucune erreur ne devrait se produire !) Et cela se produit SEULEMENT dans le testeur et UNE SEULE fois. A partir de là, tout fonctionne bien.
Dans le code de base, je ne me soucie pas de ce que les fonctions renvoient, éventuellement, quand il s'agit d'une demande de transaction, les valeurs reçues pour la demande sont vérifiées par la fonction universelle, et si tout est OK, nous envoyons la demande, sinon - nous attendons qu'elle soit OK ...
Essayez le code suivant dans votre fonction d'obtention de la valeur parabolique.
Vous obtiendrez quelque chose comme ça dans le journal.
Cela expliquera pourquoi vous obtenez 0 et non -1.
Je vais le répéter pour la 3ème fois. Les données sont là, mais les valeurs des indicateurs à ce moment-là PEUVENT ne pas encore être calculées. C'est écrit dans l'aide !
Qu'est-ce que c'est ? Re-cryptage ou accrétion
FC souffre de suraccumulation, MT a eu une accumulation toute sa vie. Simple les jours normaux et x3 le mercredi(le jour du Triple Swap devrait être clarifié)...
Exactement, nous obtenons la valeur parabolique, pas la réponse du CopyBuffer...
ok... changer la fonction parabolique par celle que vous avez fournie (avec les empreintes).
J'ajoute les impressions dans la boucle for (elle n'a pas de protection zéro)
Exécutez-le dans le testeur
et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous appuyiez sur "Annuler".
Conseiller expert sur le graphique
aucune erreur dans le journal
regardez l'image dans l'onglet Experts ; pas de messages d'erreur non plus
vous pouvez compter les points paraboliques, tout coïncide bien, au douzième, sortez du cycle...
J'ai réalisé il y a longtemps que dans MQL5 à "ce moment" ou à ce... Les données ici ou là peuvent ne pas être calculées... Mais ce n'est pas bien, il faut le réparer, pas écrire des béquilles dans le code...
D'ailleurs, c'est la même chose avec tous les autres indicateurs, pas seulement avec les paraboliques.
je ne sais pas ce qu'est le fc. j'ai juste besoin de savoir COMMENT il sera aux championnats.
FC - Forex Club et dites que son terminal est Rumus2.
Avez-vous un compte de test pour le championnat ? Essayez-le et tout sera clair...
J'ai réalisé il y a longtemps que dans MQL5 à "ce moment" ou à ce... Les données ici ou là peuvent ne pas être calculées... Mais ce n'est pas bien, il faut le réparer, pas écrire des béquilles dans le code...
Vous devez le réparer, pas écrire des béquilles... D'ailleurs, c'est la même chose avec tous les autres indicateurs, pas seulement avec le parabolique.
Ne multiplions pas la discussion.
Ce sujet a été abordé à de nombreuses reprises. Elle a été revisitée il n'y a pas si longtemps(https://www.mql5.com/ru/forum/1951).
Assis... Je regarde...
Je ne croirai jamais que MQL5 et MQL4 ont été écrits par la même équipe.(((
MQ4 - volant...
MQ5 est un jeu d'enfant. Sans vouloir vous offenser, mais...((()
Je n'ai pas vu ce fil... même chose...
Le fait est que je ne vais pas faire stupidement des contrôles sur chaque ligne pour toutes les occasions, ce qui rendrait le code confus et encombrant. Si c'est hors de question, alors... des béquilles sont ajoutées, un projet assez important est finalement entièrement refait et fonctionne...
Et en général, je suis juste étonné de cette approche... Il s'avère que ce n'est pas la première fois qu'une telle question se pose (et je suis sûr que plus d'une fois à l'avenir se posera dans d'autres personnes), et chaque fois "pour la première fois" de passer beaucoup de votre temps de travail et d'autres pour expliquer ce que vous devez faire pour contourner ce bug ...
La seule chose à faire est d'ajouter dans TESTER ce qui est recommandé dans ce fil de discussion seulement UN Sleep(1000) au début de l'Expert Advisor.
Il ne doit pas être tel que le shell implique des pépins, et ces pépins doivent être évités dans le code. Et le TERMINAL fonctionne bien et correctement, il n'y a PAS D'ERREURS (dans cette situation). Mais le fonctionnement du testeur est DIFFÉRENT de celui du terminal.
ps EQU bonjour :)