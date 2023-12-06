Erreurs, bugs, questions - page 126

Nouveau commentaire
 
Yedelkin:

Alors quelle est la différence ?

Si le prix du stop loss ou du take profit d'une position est fixé à une distance inférieure au niveau de gel du prix actuel, vous ne pouvez rien faire avec la position (la fermer, la modifier). Il en va de même pour les ordres, si le prix d'ouverture est à une distance inférieure au niveau de gel du prix actuel - vous ne pouvez pas supprimer ou modifier un tel ordre. Et stop_level - distances permettant de fixer des stops, des takeoffs, d'ouvrir des ordres et des positions. Ils ne vous empêchent pas de modifier une position/un ordre déjà ouvert (par exemple, pour éloigner un stop loss, bien que le prix soit déjà à une distance inférieure au stop_level). Normalement, freeze_level = 0. Bien qu'il puisse y avoir des exceptions
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5
 

Lorsqu'il est exécuté dans le testeur de stratégie, cet EA ne traite pas la période 2010.08.30 16:01:00-2010.08.30 16:59:00.

Cependant, si vous décommentez l'opérateur return à la ligne 55, cette période sera traitée.

Le Strategy Tester a été exécuté sur la période 2010.08.30-2010.09.01 avec M1 , uniquement le prix d'ouverture.

MetaTrader 5 build 324 (08 Sep 2010)

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         exp1.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>

bool orderOpen=false;
datetime printTime;
int count=1;

int OnInit()
  {
//---
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()//тестировался период  2010.08.30-2010.09.01
{
   MqlRates rt[4];
   MqlRates rt2[3];
   //--- go trading only for first ticks of new bar
   if(CopyRates(_Symbol,PERIOD_M1,0,4,rt)!=4)
   {
      Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history 1");
      return;
   }
   
   if((rt[2].close-rt[0].open)<-0.00135)
   {
      if(printTime!=rt[3].time)
      {
         Print(count,".   rt[2].close-rt[0].open=",DoubleToString(rt[2].close-rt[0].open,4),"   time=",rt[3].time," rt[0].open=",rt[0].open," rt[2].close=",rt[2].close); 
         printTime=rt[3].time;
         count++;
         //return;  //строка 55
      }
      if(CopyRates(_Symbol,PERIOD_M30,0,3,rt2)!=3)
      {
         Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history 2");
         return;
      }
   }
}
Dossiers :
exp.mq5  3 kb
 
Insérez le code correctement dans vos messages, s'il vous plaît.
MQL5.community - Памятка пользователя
MQL5.community - Памятка пользователя
  • 2010.02.23
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Вы недавно зарегистрировались и у вас возникли вопросы: Как вставить картинку в сообщение на форуме, как красиво оформить исходный код MQL5, где находятся ваши Личные сообщения? В этой статье мы подготовили для вас несколько практических советов, которые помогут быстрее освоиться на сайте MQL5.community и позволят в полной мере воспользоваться доступными функциональными возможностями.
 
olyakish

Les développeurs semblent avoir plié le compilateur.

Voici le journal de test après compilation dans la nouvelle version 324.

Les experts qui ont été compilés dans le build 321 dans 324 tester sont testés avec succès, après avoir recompilé dans le nouveau build nous obtenons une erreur.

Est-ce un problème général ou suis-je le seul à être concerné ?


xeon: J'ai le même problème :-(

Mieux vaut la même chose...

Ici -https://www.mql5.com/ru/forum/2010 même erreur, même solution temporaire (quand la nouvelle version sortira....)
 
xeon:

... quand la prochaine version est prévue...
La prochaine version est prévue pour lundi
 
mql5:
La prochaine version est prévue pour lundi
Il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin des inscriptions, alors chaque heure compte. :-)
 
notused:
Si le prix du stop loss ou du take profit d'une position est inférieur au niveau de gel du prix actuel, vous ne pouvez rien faire avec la position (la fermer, la modifier). Il en va de même pour les ordres dont le prix ouvert est à une distance inférieure au niveau de gel du prix actuel - vous ne pouvez pas supprimer ou modifier un tel ordre. Et stop_level - les distances pour fixer les stops, les reprises, l'ouverture des ordres et des positions. Elles ne vous empêchent pas de modifier une position/un ordre déjà ouvert(e) (par exemple, pour éloigner le stop loss, bien que le prix soit déjà à une distance inférieure au stop_level). Habituellement, freeze_level = 0. Bien qu'il y ait des exceptions.
Merci pour cette précision !
 
xeon:

xeon: J'ai le même problème :-(

Mieux, j'ai le même problème...

Ici -https://www.mql5.com/ru/forum/2010 même erreur, respectivement même solution temporaire (quand la nouvelle version sortira....)
La "solution de rechange" a aidé, merci
 

Salutations !

J'aime beaucoup la disposition verticale des outils, mais dans MT5, il y a un méchant texte résiduel... s'il vous plaît, corrigez-la, elle fait mal à l'œil :)

  
       int a = 0;
       if(a==1){Print("TEST");}
Le compilateur ne détecte pas l'absence d'un deuxième signe égal comme une erreur.
1...119120121122123124125126127128129130131132133...3184
Nouveau commentaire