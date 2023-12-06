Erreurs, bugs, questions - page 126
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Alors quelle est la différence ?
Lorsqu'il est exécuté dans le testeur de stratégie, cet EA ne traite pas la période 2010.08.30 16:01:00-2010.08.30 16:59:00.
Cependant, si vous décommentez l'opérateur return à la ligne 55, cette période sera traitée.
Le Strategy Tester a été exécuté sur la période 2010.08.30-2010.09.01 avec M1 , uniquement le prix d'ouverture.
MetaTrader 5 build 324 (08 Sep 2010)
Les développeurs semblent avoir plié le compilateur.
Voici le journal de test après compilation dans la nouvelle version 324.
Les experts qui ont été compilés dans le build 321 dans 324 tester sont testés avec succès, après avoir recompilé dans le nouveau build nous obtenons une erreur.
Est-ce un problème général ou suis-je le seul à être concerné ?
xeon: J'ai le même problème :-(
Mieux vaut la même chose...
La prochaine version est prévue pour lundi
Si le prix du stop loss ou du take profit d'une position est inférieur au niveau de gel du prix actuel, vous ne pouvez rien faire avec la position (la fermer, la modifier). Il en va de même pour les ordres dont le prix ouvert est à une distance inférieure au niveau de gel du prix actuel - vous ne pouvez pas supprimer ou modifier un tel ordre. Et stop_level - les distances pour fixer les stops, les reprises, l'ouverture des ordres et des positions. Elles ne vous empêchent pas de modifier une position/un ordre déjà ouvert(e) (par exemple, pour éloigner le stop loss, bien que le prix soit déjà à une distance inférieure au stop_level). Habituellement, freeze_level = 0. Bien qu'il y ait des exceptions.
xeon: J'ai le même problème :-(
Mieux, j'ai le même problème...
Salutations !
J'aime beaucoup la disposition verticale des outils, mais dans MT5, il y a un méchant texte résiduel... s'il vous plaît, corrigez-la, elle fait mal à l'œil :)