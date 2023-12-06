Erreurs, bugs, questions - page 113

SHOOTER777:

Cela signifie que vous avez aussi un bug, mais moins que moi.

Vous devriez peut-être le chercher dans la connexion du logiciel au système.

Quel type de système avez-vous ?

J'ai un core2duo 1.3 Ghz 64 Win7 HB licence, 4GB ddr 2 RAM, build. 316

A peu près la même chose que la vôtre, construction mt5. 316


 
Dmitriy2:

disons que le cycle recommence à zéro... mais où est-il écrit que les nombres d'affaires commencent à partir de zéro ? A en juger par le fait que maintenant vous obtenez 10611 (avant c'était 611, au lieu d'environ 2000), c'est-à-dire, plus la taille du dépôt original, je n'en suis pas sûr .... même si c'est zéro, même un, je ne comprends toujours pas d'où vient 10 000

Débogueur, je vois, F11...

Vous avez appliqué la propriété DEAL_TYPE de la transaction, et vous devriez avoir DEAL_ENTRY.

if(HistoryDealGetInteger(тикет,DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_IN || HistoryDealGetInteger(тикет,DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_STATE)
Kos:
Почему SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_LIMIT), возвращает ноль?
Renat:
0 signifie aucune restriction.
Pourquoi pas DBL_MAX ?
 
Valmars:

Vous avez appliqué la propriété DEAL_TYPE de la transaction, au lieu de DEAL_ENTRY.

Bon, merde... Merci !

ouais... il n'est pas bon de penser que si ça ne marche pas, ce doit être un pépin du développeur... :)

La boucle recommence à zéro...

Quel est le problème avec le débogueur ? Les variables "ticket" et "profit-période" auraient dû afficher des valeurs à cet endroit, pourquoi ne le font-elles pas ?

 
sergey1294:

A peu près la même chose que la vôtre, une construction MT5. 316


J'ai écrit au Service Desk à propos de nos problèmes, ils ont répondu qu'ils ont résolu l'erreur "Error in maths with long under x64 has been fixed", maintenant je dois attendre une semaine pour la nouvelle version. - Je vais attendre une semaine pour le nouveau build. Je vais faire une autre partie du code.
 

Qu'est-ce que cela signifie ? Compiler la fonction OnDeinit définie avec des paramètres erronés

Voici mon deinit :

void OnDeinit() {ObjectDelete(0,"TRADE"); ObjectDelete(0,"TimeToBarEnd");}


maryan.dirtyn:

Qu'est-ce que cela signifie ? Compiler lafonction OnDeinit définie avec des paramètres erronés

Voici mon deinit :


Le paramètre const int reason semble manquer
 
Interesting:
Il semble y avoir un paramètre manquant - const int reason

comme ceci :

void OnDeinit(const int reason) {ObjectDelete(0,"TRADE"); ObjectDelete(0,"TimeToBarEnd");}

Même erreur lors de la compilation de la fonction OnDeinit définie avec de mauvais paramètres

Personne n'utilise le deinit ?

 
maryan.dirtyn:

comme ceci :

Même erreur lors de la compilation de lafonction OnDeinit définie avec de mauvais paramètres

Personne n'utilise deinit ?

Je viens de vérifier, il n'y a pas d'erreurs, mon MT5 x64 build 316, vous avez dû vous tromper quelque part, probablement avec les parenthèses ou vous avez oublié de mettre un " ;" quelque part.
 

Le service d'assistance ne fonctionne pas.

Après avoir appuyé sur le bouton "Save", la barre d'état affiche "Waiting for reply from login.mql5.com" pendant environ 20 secondes, puis un message orange "An error has occurred".

J'ai essayé à la fois de me reconnecter et d'utiliser Ctrl+F5, mais cela n'aide pas. FireFox 3.6.8


Le problème lui-même :

Описание проблемы

En-têtes incorrects dans le rapport d'historique de compte sauvegardé par le terminal :


Résultat

- Les plus grosses pertes (% de toutes les transactions) :

- Moyenne des pertes de transactions (% de toutes ):


Résultat attendu

- Les plus grosses pertes commerciales :

- Transactions à perte moyenne :

