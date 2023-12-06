Erreurs, bugs, questions - page 113
Cela signifie que vous avez aussi un bug, mais moins que moi.
Vous devriez peut-être le chercher dans la connexion du logiciel au système.
Quel type de système avez-vous ?
J'ai un core2duo 1.3 Ghz 64 Win7 HB licence, 4GB ddr 2 RAM, build. 316
A peu près la même chose que la vôtre, construction mt5. 316
disons que le cycle recommence à zéro... mais où est-il écrit que les nombres d'affaires commencent à partir de zéro ? A en juger par le fait que maintenant vous obtenez 10611 (avant c'était 611, au lieu d'environ 2000), c'est-à-dire, plus la taille du dépôt original, je n'en suis pas sûr .... même si c'est zéro, même un, je ne comprends toujours pas d'où vient 10 000
Débogueur, je vois, F11...
Vous avez appliqué la propriété DEAL_TYPE de la transaction, et vous devriez avoir DEAL_ENTRY.
Почему SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_LIMIT), возвращает ноль?
0 signifie aucune restriction.
Vous avez appliqué la propriété DEAL_TYPE de la transaction, au lieu de DEAL_ENTRY.
Bon, merde... Merci !
ouais... il n'est pas bon de penser que si ça ne marche pas, ce doit être un pépin du développeur... :)
La boucle recommence à zéro...
Quel est le problème avec le débogueur ? Les variables "ticket" et "profit-période" auraient dû afficher des valeurs à cet endroit, pourquoi ne le font-elles pas ?
A peu près la même chose que la vôtre, une construction MT5. 316
Qu'est-ce que cela signifie ? Compiler la fonction OnDeinit définie avec des paramètres erronés
Voici mon deinit :
Il semble y avoir un paramètre manquant - const int reason
comme ceci :
Même erreur lors de la compilation de la fonction OnDeinit définie avec de mauvais paramètres
Personne n'utilise le deinit ?
Le service d'assistance ne fonctionne pas.
Après avoir appuyé sur le bouton "Save", la barre d'état affiche "Waiting for reply from login.mql5.com" pendant environ 20 secondes, puis un message orange "An error has occurred".
J'ai essayé à la fois de me reconnecter et d'utiliser Ctrl+F5, mais cela n'aide pas. FireFox 3.6.8
Le problème lui-même :
Описание проблемы
En-têtes incorrects dans le rapport d'historique de compte sauvegardé par le terminal :
Résultat
- Les plus grosses pertes (% de toutes les transactions) :
- Moyenne des pertes de transactions (% de toutes ):
Résultat attendu
- Les plus grosses pertes commerciales :
- Transactions à perte moyenne :