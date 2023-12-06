Erreurs, bugs, questions - page 238
Depuis quelques jours, le terminal s'arrête lorsque la fenêtre du testeur est ouverte. Quel pourrait être le problème ? Il y a eu une nouvelle version de la 15.12 à l'instant, cela pourrait-il être dû à cela ? Tout fonctionnait bien jusqu'à présent, sous Windows 7. J'ai redémarré et réinstallé plusieurs fois, sans succès. AIDE !
Pouvez-vous écrire au Service Desk avec tous les détails dont vous avez besoin ?
1. après la mise à jour, lorsque l'on sélectionne un des conseillers dans la fenêtre du testeur : "conseiller", la fenêtre du terminal se ferme (se réduit). À l'avenir, après avoir allumé le terminal, celui-ci se fermera arbitrairement en 2 ou 3 secondes.
Le conseiller expert que vous avez sélectionné a été compilé conformément à l'annexe Pr1.
2. Lorsque vous supprimez le fichier exe5 sélectionné, le terminal fonctionne normalement avec les autres EA.
3. avant la mise à jour, le terminal avec l'EA spécifié fonctionnait normalement.
4. Quelle est la raison pour laquelle le terminal est enterré ?
MT5CLW description du problème :
Heure : 2010.12.18 17:37 (0:03:52)
Programme : Client Terminal
Version : 500.370 (15 déc. 2010)
Révision : 27654
Système d'exploitation : Windows 7 Professionnel (Build 7600)
Processeurs : 4 x X64 (niveau 6)
Mémoire : 8311080/1675076 kb
Virtuel : 8589934464/8589746680 kb
CrashMD5 : 9337A9B6584FD94312599CBCD124675C
Exception : C0000005 à 000000014034CEC9 lu à 00000001000015E8
Modules : 0000000140000000 00B3B000 terminal64.exe (5.0.0.370)
: 0000000073550000 0002E000 wlidnsp.dll (6.500.3165.0)
000000014034CEC4:00005 [000000014034CEC9] #12488 (terminal64.exe)
Registres : RAX=00000001000015E0 RIP=000000014034CEC9 EFLGS=00010246
: RBX=00000000033E2E50 RSP=000000000012F758 RBP=0000000000000001
: RCX=000000000003552CD8 RSI=000000000033C9B0 CS=0033
: RDX=000000000000000000000000 RDI=000000000000000001 DS=002b
: R8=0000000001D6A1B8 R12=0000000000000001 ES=002b
: R9=00000000000000000007 R13=00000000FFFFFFFF FS=0053
: R10=00000000000352EE88 R14=00000001404A86F0 GS=002b
: R11=00000000000000000008 R15=0000000000000000 SS=002b
Problème similaire :
Heure : 2010.12.18 19:46 (0:02:18)
Programme : Client Terminal
Version : 500.370 (15 déc 2010)
Révision : 27654
Système d'exploitation : Windows 7 Professionnel (Build 7600)
Processeurs : 4 x X86 (niveau 6)
Mémoire : 1833392/795584 kb
Virtuel : 2097024/1800948 kb
CrashMD5 : 3911FA0C9824ADAF76FA3234759FC4B7
Exception : C0000005 à 772820CB écrit à 5F6F0001
Modules : 00400000 00955000 terminal.exe (5.0.0.370)
: 16080000 00019000 mdnsnsp.dll (1.0.3.1)
: 69A70000 00008000 pshook.dll (3.1.1.72)
77281FA1:0012A [772820CB] RtlIdentifierAuthoritySid (ntdll.dll)
7728A44C:001AB [7728A5F7] RtlCopyString (ntdll.dll)
Registres : EAX=5F6F0001 EIP=772820CB EFLGS=00010206 ES=0023
: EBX=F1100200 ESP=0012D93C EBP=0012D970 FS=003b
: ECX=000221DB ESI=05DD17C3 CS=001b GS=0000
: EDX=00000002 EDI=F1100000 DS=0023 SS=0023
Réinstallez Windows 7 sur un modèle fonctionnel et tout fonctionnera !
J'ai remarqué la chose suivante (EURUSD,M1) :
Le terminal a fonctionné toute la journée, il y a eu des interruptions de la connexion. Et il s'avère qu'il manque un nombre important de barres. À première vue, il semble que la base de minutes M1 n'ait pas été mise à jour lorsque la connexion a été rétablie.
Cela m'est arrivé souvent sur Alpari, lundi.....
Le Service Desk m'a répondu que ce n'est pas leur problème, mais celui d'Alpari.....
Quel courtier êtes-vous ?
