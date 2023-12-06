Erreurs, bugs, questions - page 97
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Si la déclaration comporte beaucoup de parenthèses, elle commence à s'embrouiller !
Voici, par exemple, une fonction qui renvoie un nombre à partir d'une chaîne comme "klsfd Step 2 :
En quoi est-il différent de celui-ci ?
La seconde causera des problèmes de compilation, alors que la première ne le fera pas.
Essayez ceci
Vous devez convertir explicitement le résultat en type int.
PS
Mais si je comprends bien, cet avertissement peut être ignoré en principe...
C'est clair, mais logiquement ce n'est pas correct ! Une expression à droite du signe d'égalité doit retourner le type int !
C'est compréhensible, mais logiquement ce n'est pas juste ! L'expression à droite du signe égal doit retourner le type int ? !
C'est int pour SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL mais la fonction peut retourner d'autres types aussi...
Identifiant
Description
Type de propriété
SYMBOL_SELECT
Indique que le symbole est sélectionné dans le Market Watch
bool
SYMBOL_VOLUME
Volume - Volume de la dernière transaction
long
SYMBOLE_VOLUMEHIGH
Volume maximal pour la journée
long
SYMBOLE_VOLUMELOW
Volume le plus faible de la journée
long
SYMBOLE_VOLUMEBID
Volume de l'offre actuelle
long
SYMBOLE_VOLUME
Volume de la demande actuelle
long
SYMBOL_TIME
Heure du dernier devis
datetime
SYMBOL_DIGITS
Nombre de décimales
int
SYMBOL_SPREAD
Taille du spread en pips
int
SYMBOL_SPREAD_FLOAT
Signe d'un spread flottant
bool
PS
De plus, comme je l'ai déjà écrit plus haut, cet avertissement peut être "ignoré" si vous êtes sûr que le code est correct...
Pouvez-vous me dire comment désactiver la mise à jour automatique ? Mon lieu de travail ne me donne que 200 Mo par mois. Une mise à jour de plus et le trafic sera ruiné :(
"En conséquence, chaque fois que vous vous connectez à l'Internet, le client consomme d'abord 60 Mo, puis ne répond pas, ce qui l'oblige à fermer l'application.
client par le biais du gestionnaire de tâches, a ouvert le programme "défragmentation du disque Cette section du disque (où le client est installé) est très fragmentée, défragmentation
n'aide toujours pas, les fichiers dans le répertoire (où le terminal MQL-5 est installé) sont toujours fragmentés.
J'ai réécrit mon EA de MQL4 à MQL5. Lors de la compilation, il n'y a pas une seule erreur ou commentaire. Pendant les tests - pas un seul échange. Où puis-je trouver la raison de ce résultat ? Quelle doit être la première chose à rechercher ?
Le journal est, on pourrait dire, vierge. Je suis habitué à ce que MQL4 écrive comme mauvais lot ou mauvais arrêts.....
Voici le journal du testeur, avec une indication de l'endroit où consulter le journal de l'agent.