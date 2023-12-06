Erreurs, bugs, questions - page 86

Je ne pense pas. Il est préférable de surcharger les fonctions standard non pas directement, mais en les déclarant dans des classes...

"Je ne pense pas" semble se référer à la question de savoir si une telle caractéristique subsistera à l'avenir,

parce que c'est maintenant une possibilité.

Pourquoi dans les classes, pourquoi ne pouvons-nous pas faire un inluder de toutes les fonctions standard surchargées et le coller partout ?

 
Urain:

Oh merveille, il s'avère que vous pouvez surcharger les fonctions prédéfinies.

ou est-ce un bug ?


Vous pouvez le faire, mais faites attention à ne pas être surpris plus tard (lorsque vous aurez oublié la surcharge). Voir l'exemple pour l'opération de résolution de contexte ( : : )
 
Rosh:
Merci, je vois. De cette façon, vous pouvez définir la portée de la surcharge et ne pas avoir à vous soucier de son sort.

Merci, je vois. De cette façon, vous pouvez définir la portée de la surcharge et ne pas avoir à vous soucier de son sort.

Mais dans ce cas, je pense que c'est la variante inluder qui sera utile, car il est assez pratique de sélectionner une position par un id préalablement défini.


Eva se retrouvera donc probablement sans cervelle, car elle devra la confier à des experts en mql - qui peuvent programmer toutes sortes de choses ici ... :о)

Urain:

Zy Eva va probablement se retrouver sans cervelle parce qu'ils devront les donner aux experts mql, ou ils programmeront toutes sortes de choses ici .... :о)

 
J'ai trouvé la chose suivante, peut-être que ce n'est pas une erreur et que c'est conçu de cette façon, en essayant d'écrire un nombre de type double dans un objet texte, cette construction écrit une chaîne sous la forme de 0.00000000
ObjectSetString(0,"PIPSetEditBBdeviation",OBJPROP_TEXT,(string)BBdeviation);
DoubleToString est mieux d'un coup, pour ne pas être pris dans le futur
 
sergeev:

mieux DoubleToString en une seule fois, afin de ne pas être pris dans le futur
c'est compréhensible, nous devons faire en sorte que cela fonctionne correctement aussi. la conversion inverse fonctionne d'ailleurs
 

Le compilateur est "silencieux" lorsqu'il vérifie l'égalité.

void OnStart()
  {
    datetime Time=0;  
    
    if(Time=0) //???????? 
     {
       
     }
        
  }
 
Kos:

Le compilateur est "silencieux" lorsqu'il vérifie l'égalité.


Ainsi, on effectue d'abord l'affectation Temps=0, puis on vérifie si elle est vraie ou fausse. Pourquoi devrait-il s'en soucier ?

Kos:

Le compilateur est "silencieux" lorsqu'il vérifie l'égalité.


Erreur standard de beaucoup de gens, je me fais parfois prendre moi-même (la comparaison est implémentée différemment dans les différentes langues)... 

void OnStart()
{
datetime Time=0;  
    
  if(Time==0)
  {
  //Так правильно       
  }
        
}
